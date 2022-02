Más de un centenar de pensionistas cordobeses, acompañados de otros colectivos, convocados a nivel estatal por la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), se han concentrado este sábado en el bulevar de Gran Capitán para dejar manifiesto que la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones ha supuesto "pequeños avances en materias menores", pero no ha planteado "verdaderas soluciones al menos en tres temas fundamentales, como son la revalorización correcta de las pensiones, el incremento de las pensiones mínimas y la privatización futura de las pensiones".

Para José Villamor, portavoz de la plataforma ciudadana cordobesa, "si no hay salarios dignos no hay pensiones dignas", por lo que esto es lo primero que hay que reivindicar, "y los salarios en Córdoba son de media 14.475 euros al año, con una gran brecha entre hombres y mujeres de 3.616". Entonces, como la pensión es en función de lo que has ganado, lo principal es tener un salario digno, de ahí que a la protesta de los pensionistas se hayan sumado las limpiadoras del hospital Reina Sofía y otros colectivos afectados.

Por todo ello, los manifestantes han leído un manifiesto en el que reclaman "la derogación del nuevo sistema de revalorización de nuestras pensiones". Se niegan a "la media arbitraria del IPC" y exigen una revalorización según el IPC real, ya que "con la nueva fórmula perdemos sólo en el año 2021 un 3% de valor adquisitivo, mientras que para el 2022 y siguientes es una incógnita". Por tanto, los pensionistas exigen "volver al mecanismo anterior y su blindaje para que ningún gobierno pueda modificarlo". "Nos han quitado la paguilla", asegura Villamor, la cual sí se ha recibido este mes de enero, pero ya se ha dado "tres puntos inferior", y a los cinco años dicen "si esto ha dado resultado o se ha perdido poder adquisitivo".

De otra parte, reclaman el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas "para acabar con las pensiones de miseria que perciben millones de pensionistas". Exigen que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional (SMI), y este igual al 60% del salario medio de cada país (SMN), según establece la Carta Social Europea ratificada recientemente por España.

También se manifiestan en contra de la privatización del Sistema Público de Pensiones. "No lo han conseguido con la implantación de planes privados individuales. Ahora lo intentan con la implantación de planes privados de empresa. Se obligará a los trabajadores a contratar un plan a través de sus convenios colectivos, que acabarán gestionando entidades financieras. Pretenden desviar una parte de las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados en detrimento de la caja de pensiones", argumentan.