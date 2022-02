"Demasiadas preguntas de Informática". Ese ha sido el comentario general más repetido al salir del examen de los opositores, de Córdoba y Jaén, que esta mañana se han presentado a las pruebas para los distintos Cuerpos de la Administración del Estado en el aulario de Rabanales. Algunos, con la plantilla aún en la mano, repasaban las repuestas con los compañeros para darse cuenta de que habían fallado en esta cuestión o en la otra o, contra todo pronóstico, habían acertado casi sin querer. "Es lo que tienen estos exámenes", bromeaba Salvador, de Jaén con Yolanda, compañera en la Universidad en Administración y Dirección de Empresas, con la que ha coincidido en Rabanales esta mañana: "El factor suerte cuenta, a veces es más fácil acertar la Primitiva que algunas pruebas tipo test".

Para Yolanda, que se presentó en el 2019 y suspendió el práctico, las preguntas eran fáciles a excepción de las del Excel y el resto de programas Informáticos, "eran 30 de las 70 de teoría, se me han atascado porque no tenía ni idea y tampoco me las esperaba". Al parecer, esta es la primera vez que la parte de Informática se incluye en el examen teórico, antes se hacía de forma práctica con un ordenador "y era más intuitivo si tenías manejo, saber lo que sale en cada pestaña de cada programa es más complicado", confesó.

José Ángel Jaén, graduado en Magisterio y Educación Primaria, estaba contento con su examen pese a que no ha podido estudiar, "He tenido un niño hace poco, trabajo y la vida no me da para más", explica. "En realidad, parecía más difícil de lo que era", apostilla a su lado Juan Alberto Jiménez, graduado en Finanzas y Contabilidad, que sí ha estudiado las oposiciones a conciencia desde hace un año. "Dejé el trabajo el año pasado y me puse a opositar, no hay demasiadas oportunidades laborales así que mi esperanza es sacar una plaza de funcionario aunque tenga que marcharme a otro sitio".

Ana María, de Andújar, salió del examen un tanto compungida: "No sé qué decir, esta vez he estudiado menos y venía insegura, estoy trabajando y no sabría decir si tengo opciones o no". En las aulas, según los comentarios de los que iban saliendo, había muchos huecos libres. "Ha faltado mucha gente, el aula magna estaba llena solo hasta la mitad"

Entre los opositores para el cuerpo de Auxiliares, alguien se desmarca. Ángeles Jaén, tranquila, mientras fuma un cigarrillo, explica que se ha presentado al examen "solo por acompañar a mi prima y porque al estar parada, no me cobraban las tasas". Sin embargo, tiene una sensación más optimista que otros opositores. "Es la primera vez que hago un examen de estos, pero a mí me ha parecido que las respuestas eran de sentido común, incluso las de Informática, que si te paras y piensas, te salen sin problema", comenta, "algunas las he dejado en blanco porque no estaba segura, pero en general, muy bien". En la puerta, esperaba a la prima, que había entrado en otro aula más nerviosa que ella. "¿Te imaginas que apruebo? Sería la bomba. Ahora, que la que tiene que aprobar sí o sí es mi prima".

Paula, una joven cordobesa graduada en Gestión Cultural, opina igual de las pruebas de Auxiliar. "Esta es mi primera vez y he estudiado a conciencia desde enero", comenta, "yo creo que me ha salido bastante bien". Su mayor preocupación el día de antes, no eran las preguntas sino llegar a tiempo. "He dormido bien, sin muchos nervios, mi única obsesión era no quedarme dormida y llegar tarde". De momento, la suerte está echada. Habrá que esperar los resultados.

Casi 99.000 opositores estaban convocados esta mañana en 21 sedes de toda España a los exámenes de once procesos selectivos. De las personas convocadas para realizar las pruebas, 94.648 son opositores que realizarán un ejercicio único, y 3.623 aspirantes para realizar el segundo ejercicio de los correspondientes procesos de selección.

En concreto, se trata de plazas de el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Escala de Gestión de Organismos Autónomos (estabilización), Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.