El Consejo de Distrito de Villarrubia ha hecho público un comunicado en el denuncian el abandono institucional de la zona y recuerdan las demandas vecinales necesarias para la mejora de la barriada. En este sentido, señalan "la precaria situación en la que se encuentra desde hace mucho tiempo el centro de salud" ante lo que demandan que se construya uno nuevo acorde a las necesidades del Distrito en el suelo que ya se ha determinado pero que a fecha de hoy, no cuenta con asignación presupuestaria para parte de la Delegación de Salud.

Los vecinos lamentan que la Junta anuncie la movilización de millones para ampliar hospitales y hacer nuevos centros de salud "sin que se haga referencia a una partida para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Villarrubia.

Se quejan también la falta de información dirigida al Consejo de Distrito por el Ayuntamiento "sobre la asignación presupuestaria acordada en los presupuestos de 2022 para responder a la demanda histórica de construcción de una sala deportiva en el barrio y pistas exteriores en los nuevos terrenos del Polígono de la Azucarera adscrito al Imdeco. Recuerdan que "la promesa de presupuesto para cumplir este compromiso del Gobierno Municipal se está haciendo esperar" y temen que "no sea suficiente para la redacción del proyecto de la Sala Deportiva y el inicio de las obras".

El comunicado del Consejo de Distrito alude además a los problemas de movilidad y accesibilidad existentes en la barriada, "ya que los dos pasos construidos para pasar de la zona norte a la sur, y viceversa, del barrio, salvando las vías del tren, no cumplen con los requisitos marcados en la normativa legal vigente en cuanto a barreras arquitectónicas y seguridad de los usuarios y, además, tanto la corporación municipal como ADIF no dan los pasos necesarios para dar solución a este problema". En su opinión, "ADIF no se quiere responsabilizar de una infraestructura que nunca ha sido recepcionada por el Ayuntamiento ante las deficiencias que presentaba desde su construcción en 1992" mientras que el Ayuntamiento, en cumplimiento de los acuerdos de Pleno de 9/07/2020 y tras una visita al subterráneo en septiembre del 2021 se comprometió a agilizar la solución a este problema “enquistado” de la barriada, pero a día de hoy, insisten, "no conocemos las conversaciones que hayan mantenido con ADIF".

Otra cuestión es la obra de remodelación de la zona verde de la Cañada Real Soriana, con un presupuesto de 607.000 euros, "que tendría que haber entrado en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento en el 2021 y ahora, ya en 2022, sigue sin presupuesto ni fecha para seguir avanzando".

Por último, el Consejo de Distrito recuerda el incumplimiento "en el aumento de los efectivos de seguridad durante las tardes y fines de semana, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento", lo que está provocando "un aumento de problemas de seguridad y de ocupaciones ilegales de viviendas". La presencia de viviendas vacías propiedad de bancos en situación de abandono atrae a los ocupadores, lo que "está generando molestias y actividades conocidas por las autoridades, que no se pueden nombrar en una nota de prensa".

Manifestación, el próximo 28 de febrero

En este contexto, reclaman a las instituciones respuesta a sus reivindicaciones y anuncian que han programado una Conmemoración del Día de Andalucía de convivencia vecinal y reivindicativa con una manifestación a la que están llamados a participar todos los vecinos de Villarrubia.