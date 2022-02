Los líderes provinciales de CCOO, UGT, PSOE, IU y Podemos Córdoba han llamado este viernes de forma conjunta a la sociedad cordobesa a participar el próximo sábado 19 de febrero en una manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por los sindicatos que partirá de República Argentina a las 12.00 horas.

Los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Marina Borrego y Vicente Palomares, han coincidido en denunciar las políticas "de derechas del gobierno andaluz" que consideran que están derrumbando los cimientos de un sistema de salud que debe ser "universal y gratuito" para garantizar el estado del bienestar. Borrego ha aludido a la "mala gestión del Gobierno" a partir de datos como que "Andalucía es la provincia con menor inversión por habitante en salud de España, en torno a 1.300 euros", lo que se traduce en falta de personal y "el colapso, listas de espera que ponen en riesgo a las personas, cierre de centros y de camas hospitalarias y el despido de 8.000 profesionales, además del incremento de las agresiones a los sanitarios". Según la dirigente de CCOO, el Gobierno de Andalucía, "con la excusa de la pandemia", está excluyendo a los mayores "por el aumento de la digitalización" pese a ser la comunidad con más fondos covid para Salud y contar con más de 2,5 millones de superavit en las arcas públicas.

Por su parte, Vicente Palomares afirma que "la sociedad andaluza ya no soporta más la situación en la que se encuentra la sanidad andaluza". Según el dirigente de UGT en Córdoba, "hay problemas de salud que no pueden tener plazos de atención de una semana porque o te curas o te mueres, pero eso es lo que está pasando". Palomares criticó también "la prisa del Gobierno andaluz por despedir a miles de sanitarios, lo que va a acabar no solo con el sistema de salud sino con la salud física y mental de los profesionales que tienen que aguantar el enfado de los usuarios porque no están bien atendidos".

La secretaria provincial del PSOE, Rafi Crespín, ha acudido en respaldo de la convocatoria porque, según ha dicho, "hay momentos en que no caben las medias tintas y las izquierdas tienen que estar unidas". Crespín, que ha recalcado que "la pandemia no puede ser excusa", ha asegurado que "detrás de las políticas del Gobierno de la Junta están los intentos de privatización del sistema, lo que está haciendo que muchas personas se vean abocadas a contratar seguros privados".

IU Córdoba ha mostrado también el respaldo a la convocatoria, que según su líder provincial, Sebastián Pérez, está justificada "ante los ataques del gobierno de Andalucía, que ahora pretenden convertir la salud en un negocio para las multinacionales y farmacéuticas". A modo de ejemplo, ha citado la propuesta de creación de una macroárea de salud en el hospital de Montilla, "que colapsará el hospital de Cabra y derivando a muchos pacientes a la privada".

Por último, Rafael Estévez, responsable provincial de Podemos Córdoba, ha cuestionado el aumento de la externalización de servicios que se está llevando a cabo en la sanidad pública, el despido de 8.000 sanitarios en Andalucía que además de generar problemas de atención por falta de personal está provocando "la fuga de profesionales" en busca de mejores condiciones laborales. Asimismo, ha insistido en la brecha digital que se está creando en la atención médica a los mayores, "que no saben cómo sacar una cita para Atención Primaria" y el reducido gasto sanitario de Andalucía en comparación con otros territorios, a pesar del superavit y los fondos covid recibidos, así como el cierre de centros de salud y camas hospitalarias.

En cuanto a la unión de sindicatos y partidos políticos, UGT y CCOO han coincidido en que la movilización "está abierta a todo el mundo y los protagonistas tienen que ser los ciudadanos". Asimismo, han explicado que también cuentan con el respaldo del Consejo del Movimiento Ciudadano, de asociaciones vecinales, de pensionistas y asociaciones de pacientes "que se han sumado sin pensarlo ante la gravedad de la situación sanitaria".