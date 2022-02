El concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha informado este viernes de que en los últimos días se han abonado los 200.000 euros en ayudas para vendedores ambulantes de la convocatoria del año 2020, enmarcada en el plan de rescate puesto en marcha por el Consistorio para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

En una visita al mercadillo instalado en Noreña, Álvarez ha hecho hincapié en que se trata de un sector "verdaderamente frágil, que lo ha pasado muy mal durante la pandemia. Tuvo una época en la que no se podían poner el 100% de los puestos. Solo el mercado del Arenal estuvo al 100%", ha recordado.

En cuanto a las subvenciones, ha detallado que se ha realizado una aportación de 200.000 euros en función del número de licencias y ha explicado que los importes inicialmente previstos se han aumentado finalmente. Así, ha precisado que quienes tenían un puesto, en un primer momento, percibirían 275 euros que han pasado a ser 368 euros; las cantidades de 550 euros han pasado a 736; tres puestos tenían asignados 825 euros que han llegado a 1.104 euros, y cuatro puestos a los que correspondían 1.100 euros han percibido 1.473 euros. Estas ayudas han sido solicitadas por 255 vendedores, el 75% del total, y el 93% de los solicitantes han percibido subvención.

Nuevas subvenciones y ordenanza

Álvarez ha indicado que el Ayuntamiento ya ha puesto en marca otro paquete de ayudas con cargo al año 2021 y "esperamos que vaya bastante más rápido". En esta línea, ha señalado que la medida formará parte de otras iniciativas que esperan desarrollar en materia de rehabilitación y dinamización del comercio ambulante. Además, ha destacado que el sector "espera ya con ansiedad la nueva ordenanza, que también tenemos en tramitación y se quedará aprobada este año", ha adelantado.

En la atención a los medios de comunicación ha sido acompañado por Antonio Torcuato, presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), quien ha asegurado que las concedidas "eran unas ayudas muy deseadas por el colectivo, han tardado, pero las estábamos esperando como agua de mayo. Por poco que sea, todo suma y nos ha venido en un momento que estábamos tocando suelo. Tenemos una economía muy de supervivencia", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado el deseo de que "esto tenga una continuidad, que nos sigan facilitando el desarrollo de nuestra actividad. Somos familias que necesitamos ayuda porque lo estamos pasando muy mal", ha admitido, reivindicando que "las próximas que vienen se puedan agilizar y las tenga el comerciante lo antes posible".

En cuanto al destino de las subvenciones, Antonio Torcuato ha comentado que "llegaron el martes y ya no están en los bolsillos de los vendedores ambulantes, las han gastado. Tampoco están en el banco, están en Córdoba, generando riqueza", ha subrayado.

Preguntado por la situación de la venta, el presidente de Comacor ha afirmado que, "desgraciadamente, mucha solvencia no hay. Las ventas no están bien, sí hay afluencia de gente, en Córdoba hay una costumbre muy arraigada del mercadillo, la gente sigue viniendo, pero todo no es comprar. Nos gustaría que la cosa estuviera mejor para que la gente pudiera gastar un poco más", ha manifestado.