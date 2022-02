El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dado este viernes una "voz de alarma" sobre los efectos que el encarecimiento de la factura energética está teniendo en las empresas, llamando a que "nos pongamos las pilas con un asunto que se puede llevar para adelante a muchas empresas y a muchos negocios".

De este modo, a preguntas de los periodistas, ha avanzado que trasladará esta inquietud a la Subdelegación del Gobierno y también a través de los compañeros que se encuentran en instituciones como el Parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados, así como "a la dirección de mi partido, para que estas cosas sean las que centren el debate y las soluciones que necesitan los ciudadanos. Esto es un deber de todos arreglarlo, son situaciones insostenibles", ha asegurado.

Bellido ha iniciado esta reflexión explicando que una panadería cordobesa le ha hecho llegar recientemente su preocupación por el encarecimiento de los suministros energéticos. Así, ha detallado que en el caso de este negocio la factura del gas le ha pasado de 1.300 euros a 3.700 euros y la factura de la luz le ha pasado de alrededor de 1.500 euros a 2.700 euros mensuales. "Estamos hablando de casi 4.000 euros más de factura energética para un negocio tradicional. Es imposible de sostener ese esfuerzo", ha lamentado.

El alcalde ha advertido de que "si en esas condiciones hacemos trabajar a nuestros autónomos y a nuestros pequeños y medianos empresarios, esto se nos cae, y lo digo con dolor en el corazón, hay que arreglarlo", ha reivindicado. "Se siente impotente quien está al frente de sus negocios, que ve cómo se le van al traste y cómo, por lo pronto, si no se arregla tendrá que empezar a reducir plantilla y cuando no, condenarse a un futuro todavía más negro, y también nos sentimos impotentes los que estamos a pie de calle en los ayuntamientos, por que no hay ayuda que tape tal agujero", ha destacado.

Por esto, Bellido ha indicado que "pido una reflexión al Gobierno de la nación y a todas las instituciones, para que atajemos esos problemas, porque si no, mucho me temo que vamos a entrar en una dinámica muy negativa de pérdida de empleo y de pérdida de empresas, y de pequeño y mediano comercio".