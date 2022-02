Enfermeros y fisioterapeutas se han concentrado este jueves, convocados por el sindicato de enfermería Satse, en el centro sanitario Carlos Castilla del Pino de Córdoba, de forma simultánea a compañeros de profesión de otras provincias españolas, para denunciar la grave situación de deterioro y precariedad que sufre la atención primaria y exigir a la Consejería de Salud que no la abandone “a su suerte” y mejore la atención sanitaria y cuidados que recibe el conjunto de la ciudadanía, ha señalado Francisco Gavilán, responsable de atención sanitaria de Satse en el sur de Córdoba. En esta línea, este representante de Satse ha recalcado que en atención primaria hace falta al menos un enfermero por cada 1.500 habitantes, un profesional por cada 6-8 pacientes ingresados y uno por cada 2 pacientes en uci.

Gavilán, en nombre de enfermeros y fisioterapeutas, ha mostrado su profundo malestar porque, después de dos años de lucha contra la pandemia y haber escuchado muchos compromisos por parte de los responsables públicos y políticos, la situación que sufren a diario es de "una crónica escasez de medios y recursos mientras la sobrecarga y tensión asistencial es cada vez mayor".

Los concentrados han exigido soluciones a las administraciones y partidos políticos a los que, a su juicio, "les importa muy poco la atención y cuidados que se presta en los centros de salud". “No nos han dejado otra alternativa que salir a la calle y protestar públicamente para defender a nuestra sanidad y a nuestros pacientes. Sentimos rabia e impotencia al ver lo poco que les importamos”, han afirmado.

Gavilán ha subrayado que se encuentran "totalmente exhaustos" después de dos años de incansable lucha contra la pandemia del covid-19, además de haberse visto afectada su salud física, psicológica y emocional a unos niveles que aún no son capaces de concretar. "Una sensación de desanimo y cansancio que se une a la de frustración y rabia por haber constatado que, una vez superado lo peor de la pandemia, gobiernos y partidos políticos mantienen su política de no priorizar la sanidad pública, por lo que no destinan los recursos y medios necesarios para reforzar y mejorar este nivel asistencial", ha añadido.

Desbloqueo de la Ley de Seguridad del Paciente

Satse también ha aprovechado para otros asuntos fundamentales para el colectivo y el conjunto de la ciudadanía, como el desbloqueo en la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, que se posibilite la jubilación anticipada voluntaria y que se permita la reclasificación profesional en el grupo A, sin subgrupos, además de acabar con la temporalidad y precariedad laboral que vienen sufriendo desde hace años.

La celebración de concentraciones ha supuesto el inicio de la nueva estrategia de acciones reivindicativas y movilizaciones que Satse va a impulsar a lo largo de 2022 para denunciar el grave deterioro de nuestro sistema sanitario y reclamar mejoras en las condiciones profesionales y laborales de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de todo el Estado. En próximas fechas se celebrarán nuevas concentraciones en los hospitales de las distintas comunidades autónomas.