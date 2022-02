La mayor parte de la población cordobesa ha preferido este jueves seguir llevando puesta la mascarilla en exteriores, a pesar de la entrada en vigor de un real decreto que permite dejar de usarla al aire libre. Acerca de esta decisión, la Consejería de Salud y Familias ha confirmado este jueves que se va a eliminar el uso obligatorio de mascarillas en recreos y clases de Educación Física al aire libre de los centros educativos, ya a partir de este viernes, de forma que habrá que esperar para certificar si ya el viernes hay más niños sin mascarillas en los recreos y patios de los colegios, porque el jueves aún seguían llevándolas.

Este jueves, caminando por la calle, en los parques, en la entrada de los colegios y otros centros educativos, la mayoría de las personas seguían llevando puesto este elemento protector frente al contagio del covid. Hablando con algunos cordobeses el comentario más utilizado se puede resumir con estas palabras: "No me fío aún de lo que pueda pasar, así que continuaré con la mascarilla puesta", en referencia a otras fases de la pandemia del coronavirus, en las que parecía que la situación mejoraba y luego venía otra ola que la empeoraba.

El primer día de eliminación de la mascarilla en exteriores, que había vuelto a ser obligatoria desde el inicio de las navidades en toda España, ha coincidido este jueves además con un repunte de casos de covid en Córdoba, a pesar de que la tendencia a la baja de la incidencia se consolida desde hace días. María R., en la puerta del colegio Noreña, indicaba que a sus hijos les seguirá aconsejando que continúen con la mascarilla en el recreo, "porque ya están acostumbrados y nos quedamos así más tranquilos. Pero, otra cosa es lo que luego ellos hagan si los demás dejan de ponérsela".

En un parque canino próximo a ese colegio, Sonia C. apuntaba como María, que no cuesta trabajo seguir llevando la mascarilla y es mejor esperar a ver si de verdad continúan bajando los casos y la pandemia retrocede para siempre.

Entre las contadas personas que sí iban sin mascarilla por la calle estaba Juan P. que no cree que pase nada por no llevar el tapabocas al aire libre, asegurando que cuando ve que hay muchas personas cerca se vuelve a poner la mascarilla que guarda en un bolsillo.

Las directrices en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias ha publicado este jueves una instrucción en la que se detalla que el uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados para todo el personal del centro o servicio educativo, así como para todo el alumnado a partir de primero de Primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Además, el uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años. En espacios al aire libre, por su parte, el uso de mascarilla no será obligatorio desde este viernes, exceptuando aquellos casos específicos en los que se organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o si están sentados y no se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. En consecuencia, no será obligatorio el uso de la mascarilla ni en las entradas y salidas ni en los patios de recreo, cuando sean al aire libre.

De forma general, no será recomendable el uso de la mascarilla en los siguientes casos: menores de 3 años; personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla; personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización; personas que desarrollen actividades en las que el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Por último, la Consejería recalca que desde el centro educativo se prestará especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad.