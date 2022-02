La enfermera María del Rocío Valverde León, de 32 años, ha ganado el 34 Premio de Investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba por su trabajo Terapias ventilatorias en pacientes con covid-19: revisión sistemática, como parte de lo que será su futura tesis doctoral. En el inicio de la pandemia estuvo trabajando en el 061 en Córdoba y luego se vinculó a la uci del hospital Reina Sofía, unidad en la que continúa desarrollando su labor.

¿Qué le gusta más de su profesión?

La atención al paciente crítico. A día de hoy no contamos con la especialidad de Enfermería ni de Medicina en Urgencias y Emergencias. Por eso, cursé el Máster en Urgencias y Emergencias de la Universidad de Córdoba (UCO) y he hecho otros cursos especializados por mi cuenta.

¿Cómo valora haber sido premiada por el Colegio de Enfermería de Córdoba?

Estoy muy agradecida al colegio por su apoyo, porque considero que la investigación en enfermería debe ser fundamental. La enfermería es una ciencia que va avanzando continuamente, para no quedarnos en el conocimiento y en los cuidados del ayer, sino para mejorar de cara al futuro y tener la mayor evidencia científica

Su trabajo que ha sido galardonado versa sobre las terapias ventilatorias en la asistencia de los pacientes con covid. ¿Qué importancia tienen estas terapias en los enfermos hospitalizados?

La terapia de ventilación puede ser de tipo no invasiva, mediante la utilización de una máscara que cubre tanto la boca como la nariz del paciente, o invasiva, administrada a través de una traqueotomía. La idea de hacer el trabajo sobre terapias ventilatorias es determinar cuáles son las más adecuadas para los pacientes con covid-19 porque al inicio de la pandemia no sabíamos cuáles eran más o menos beneficiosas. La tesis empecé a llevarla a cabo tras estudiar el Máster en Investigación en Biomedicina. Dos años después, y gracias a la evidencia científica que se ha generado, vamos teniendo un poco más de luz en lo que respecta a las técnicas ventilatorias y cuáles son las más adecuadas.

¿Qué características tiene el paciente covid de uci?

Muchos de los pacientes requieren oxigenoterapia. Cuando llegan a la uci se les administra oxígeno nasal de alto flujo y se comprueba su evolución, Si el paciente remonta pues no es necesario intubar al paciente. Hay casos en los que incluso el oxígeno nasal de alto flujo baja la saturación, pero no remontan. Por lo que, aunque haya reticencia, hay que proceder a la intubación. Cuando el médico valora que hay que derivar a un enfermo a la uci, se le comunica al paciente y se le da posibilidad de que se lo haga saber a la familia, ya que no todos los pacientes intubados vuelven a despertar.

¿Cuántos pacientes con covid de la uci requieren intubación?

Alrededor del 70% de pacientes de estas características requiere intubación, debido a que el covid causa un fallo respiratorio agudo, que puede provocar que el pulmón ya no pueda más y se agote. Es un alto porcentaje porque se ha demostrado que con una intubación temprana hay más probabilidad de que esté menos tiempo intubado y pueda respirar por sí mismo.

A partir de mañana no será obligatorio usar mascarillas en espacios exteriores y se avecina una reducción de restricciones. ¿Cree que esto puede tener alguna consecuencia negativa?

La consecuencia principal de ir relajando tanto las medidas es que la población acabe creyendo que el covid ya no existe y nos queda pandemia, aunque la situación esté algo mejor y haya más población vacunada. En mi caso, tomo medidas preventivas a nivel particular y en mi trabajo y sigo siendo una superviviente. Pero en esta crisis sanitaria hay y ha habido personas que han hecho lo que han querido sin pensar en las consecuencias.

¿Cree que la profesión de enfermería está bien valorada?

Con la pandemia, concretamente en sus inicios, se nos valoraba más y a nuestra profesión, pero desafortunadamente hemos dejado de sentir el apoyo de la población e incluso parece que ni tenemos derecho a descansar.

"Afortunadamente se desarrolla un trabajo en equipo fantástico en la uci del hospital Reina Sofía"

Un estudio del Consejo General de Enfermería que se acaba de publicar refleja que dos de cada tres enfermeras han sufrido ansiedad durante la pandemia y que seis de cada 10 padece insomnio. Usted que lleva toda la pandemia trabajando con enfermos covid, ¿cómo se encuentra?

Como te lleves el trabajo de la uci a casa estás perdida. El trabajo está siendo duro a nivel físico, emocional y psicológico. Convives con situaciones que pueden ser no agradables, pero se sobrelleva con un buen trabajo en equipo, que es fundamental. Afortunadamente se desarrolla un trabajo en equipo fantástico en la uci del Reina Sofía. En abril de 2020, en los inicios de la pandemia, estaba ejerciendo en el 061 y recuerdo el miedo de los profesionales y de los pacientes a algo que era desconocido. Los usuarios pensaban que nosotros le llevábamos el covid a ellos y nosotros que los pacientes nos lo podían contagiar. A mí no me ha hecho falta tratamiento psicológico, pero hay compañeros que lo han necesitado y debería ser primordial en caso de sentirse desbordado.

¿Qué momentos no va a poder olvidar de la pandemia?

Tener que decirle a un paciente que hay que intubarlo y que haya habido personas que han fallecido sin poderse despedir como hubieran querido de sus seres queridos por las restricciones a las visitas que impuso la crisis sanitaria.