De un lado está la Santísima Trinidad y del otro, pero totalmente opuesto y en común solo el nombre y la referencia al número tres, está Trinidad; el nuevo sencillo que ha visto la luz y que abre una nueva ventana al panorama del rap en Córdoba. Y el tres en común con la santa creencia es que son tres los exponentes del arte urbano cordobés los que se han unido para colaborar en este nuevo tema, que ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Tomando de referencia la Wikipedia (ésta tampoco es como la Santa Biblia), la Santísima Trinidad la define como esos tres "seres completamente separados que trabajan juntos en completa unidad, bajo el mismo propósito". Y así ha sido esta colaboración, ya que F. Muñoz, Percless y Frathos son tres tipos con rollos distintos, pero a los que se les ha encendido la chispa de apostar por la unión. "Por separado hemos tenido cada uno un 2021 muy bueno, así que pensamos en unirnos para seguir sumando éxitos", explicaba el propio Percless.

Un tema 100% cordobés

Este proyecto está producido por Mvssive, grabado por Eduardo Carbonell en EvilSound Studios y mezclado y masterizado por Chaos Summoner. El videoclip, la portada y las fotografías las ha realizado Tonre Design, convirtiendo así esta pieza en material 100% cordobés por parte de todos los integrantes.

El nuevo tema, que ha tenido una gran acogida en redes sociales, no tiene estribillo y lo que presenta es un sencillo con tres bloques en los que cada uno deja ver su propio estilo. Esa mezcla es la que ha calado en sus seguidores.

F. Muñoz es el que rompe el hielo en Trinidad y lo hace desde un callejón, con su estilo más duro (algo soez para los más cursis) y directo. Pocas mediatintas salen de la boca de este cordobés del barrio de Cañero. Especialista en batallas de gallos, forma parte de El Califato, al igual que Percless. Entre ambos artistas existe una amistad que viene de largo y no son pocas las "colabo" que tienen entre ambos. Los estilos de estos raperos son parejos, aunque en esta ocasión Percless ha apostado mostrar su parte más técnica y llegando a recitar a velocidad de vértigo. La tercera pata de esta Trinidad urbana cordobesas es Frathos, otro de los actuales exponentes de este estilo callejero. Precisamente su barrio, su gente, es la protagonista en su parte de la canción. Desde la calle Ceuta donde se ha criado y con un sonido que tiende al flamenco, Frathos crea una fusión que enriquece a esta Trinidad.

De momento, "no hemos hablado de hacer más temas juntos, pero todo es proponerlo. Hemos tenido una gran sintonía y las reproducciones están respondiendo. La verdad es que los tres estamos muy contentos", explica Percless. Esto no quita que cada uno siga con su ritmo en la composición y en el lanzamiento de nuevo material. Lo cierto es que las nuevas plataformas han facilitado la difusión de la música y es "posible" que no "fácil" que a través de las redes puedan llegar grandes oportunidades de futuro.

[F. Muñoz] Instagram/Twitter: @fmuñoz__

[Percless] Instagram/Twitter: @percless

[Frathos] Instagram: @frathos / Twitter: @frathos10

[El Califato] Instagram/Twitter: @elcalifato_