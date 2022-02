La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba (FeSMC) ha decidido pausar las movilizaciones del sector de la limpieza tras la reunión en el Sercla celebrada este miércoles para desbloquear el convenio de la Limpieza. Así, el sindicato concede tiempo a la patronal hasta la próxima reunión, que se celebrará el 22 de febrero, para que redacte una propuesta por escrito del que sería el nuevo convenio del sector, que debe asumir el SMI en el salario base sin sacrificar ningún complemento salarial.

Concluida la reunión, el secretario general de UGT FeSMC, Juan Martínez, ha explicado que “la decisión la hemos tomado tras recibir por parte de las patronales una propuesta en la que se comprometen a aplicar el SMI a las tablas salariales de las compañeras, tal y como hemos exigido desde un principio por parte de UGT”. No obstante, el representante sindical ha añadido que “no se ha podido llegar a un acuerdo porque la propuesta de la patronal es aplicar ese SMI pero sacrificar el complemento de antigüedad, algo en lo que no estamos de acuerdo desde nuestro sindicato y por lo que vamos a seguir peleando”.

Por ello, “hemos decretado paralizar las movilizaciones hasta que el 22 de febrero nos volvamos a sentar para estudiar la oferta, esta vez firme y por escrito, de la patronal”. En opinión del respon-sable ugetista, “el sector de la limpieza nos está dando una lección a toda la clase trabajadora de toda España y desde UGT es un orgullo representarlas y acompañarlas como sindicato mayoritario que somos”. Un camino que “no está siendo fácil, porque además de la merma económica, las trabajadoras están sufriendo momentos de incertidumbre y tensión, al mismo tiempo que han visto como su derecho de huelga quedaba minimizado por el continuo incremento de los servicios mínimos”.

Protestas por toda la provincia, manifestaciones y hasta encierros se han sucedido en este mes y medio de huelga. Para Martínez, si este avance llegara a convertirse en un acuerdo para el nuevo convenio colectivo, “todo habrá sido gracias a las propias trabajadoras y, especialmente, a las delegadas de UGT, que se están dejado la piel por defender a sus compañeras de los distintos centros de trabajo”.

Hay que recordar que el sector de la limpieza afecta a alrededor de 4.000 trabajadoras en la provincia de Córdoba y cuenta, actualmente, con un convenio que recoge un salario base que está unos 170 euros por debajo del SMI. Una circunstancia que las empresas arreglan ajustando los complementos para llegar al mínimo legal. Es decir, en muchas ocasiones a las empresas les está saliendo gratis las horas extras que se trabajan o los pluses de nocturnidad, porque los disfrazan de complementos para llegar a esos 170 euros en vez de abonarlos al margen del salario.