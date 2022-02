Durante el transcurso de Los Desayunos de CÓRDOBA protagonizados por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar y proponer al popular una serie de cuestiones centradas en la actualidad política, el coronavirus o la agenda más cercana del Ejecutivo andaluz. El encargado de conducir el acto, el redactor jefe de Diario CÓRDOBA, Rafael Aranda, trasladó las siguientes cuestiones a Bendodo.

-Juan Espadas, la primera vez que vino a estos Desayunos, compartía mesa con alcaldes del PSOE y el PP y todos transmitían el mismo mensaje. Sin embargo, años después esa imagen parece imposible de repetir. ¿Considera que la vida política está demasiado tensionada?

- Nosotros creemos en el diálogo y en llegar a acuerdos. Una sociedad democrática habrá alcanzado su madurez cuando los dos principales partidos sean capaces de llegar a acuerdos de estado. Lo que pasa en Alemania, donde la izquierda y la derecha son capaces de llegar a acuerdos y gobernar juntos, es un grandísimo ejemplo de normalidad democrática. Eso necesita poso y madurez suficiente. Aspiro a que en Andalucía y en España eso se pueda producir, que haya asuntos esenciales, como la sanidad y la educación, y que se pongan de acuerdo los grandes partidos. Además, creo que el señor Espadas tiene talante para eso otra cosa es que le dejen hacerlo. Un liderazgo no es sentarse en el sillón del líder, hay que ejercerlo y es complicado. Nosotros creemos que desde el diálogo se consigue más que desde la confrontación y el perfecto ejemplo es que hemos llegado a acuerdos con Podemos, pero también con Vox o con el PSOE.

-Hay quien dice que Espadas es clon de Juanma Moreno (en la forma de ser).

No creo que sea una mala persona, si es a eso a lo que se refiere. Espadas fue un buen alcalde, pero ser candidato es complicado, sobre todo con una herencia y una mochila tan pesada de 37 años. Él estuvo en los consejos de gobierno donde se votaban los ERE, eso es un lastre.

-Las elecciones en Córdoba suelen coincidir con la Feria, ¿tendremos una Feria tranquila?

En Córdoba hay dos opciones; cambiar la Feria o cambiar la ley. Por ley, las elecciones municipales son el último domingo de mayo. Desde el Gobierno de Andalucía tenemos la vocación clara de agotar la legislatura. Me preguntan esto desde hace dos años, yo doy la fecha: 27 de noviembre de 2022, el último domingo donde podemos celebrar las elecciones. Es bueno dar un mensaje de estabilidad, de que Andalucía es una tierra seria, que cumple plazos y las elecciones tienen que ser cuando tocan, a los cuatro años. Eso no depende del Gobierno porque tienes que tener los apoyos parlamentarios suficientes para que la agenda reformista se pueda aplicar. Hasta ahora hemos negociado a derechas y a izquierdas y las cosas van avanzando. Hemos aprobado tres presupuestos, tres bajadas de impuestos, la ley de suelo o la de simplificación administrativa. Mientras sigamos negociando y pactando pleno a pleno, llegaremos al final de la legislatura. Pero si detectamos un bloqueo sistemático, y sorprendentemente se unen PSOE, Vox y Podemos, tendremos que plantearlo. Ya se unieron para tumbar el presupuesto del 2022, Vox ha dado el segundo golpe a la estabilidad de Andalucía, dio el primero votando en contra de los presupuestos y el segundo ha sido la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular. Vox, mientras ha sido útil al cambio, ha sido una de las tres patas del cambio (PP, Cs y Vox) y en las encuestas les ha ido bien. Ahora que analicen las encuestas cuando han retirado los apoyos al gobierno y verán que el descenso es progresivo. Los andaluces votan utilidad. Lo que no es entendible es lo que ha hecho el PSOE, que ha pedido más tiempo para analizar la ley, que está en el Parlamento desde el 22 de diciembre, hay que currar un poquito más.

-Las encuestas le dan un viento favorable, pero apuntan también que tendrán que sumar con Vox. ¿Se ve compartiendo mesa en el consejo de gobierno con Vox?

Vamos a intentar que no, nosotros aspiramos a una mayoría amplia. Trabajamos por repetir el acuerdo de gobierno entre PP y Cs, que le ha sentado bien a Andalucía. Lo que funciona no hay que cambiarlo. La vocación es repetir el gobierno del cambio entre PP y Cs. En eso vamos a trabajar y es lo que contemplamos.

-¿Las listas conjuntas con Cs ya pasaron a mejor vida?

PP y Cs somos partidos distintos, coincidimos en muchas cuestiones y en el Gobierno de Andalucía tenemos una sintonía plena. Si los andaluces pudieran ver por una mirilla las reuniones del consejo de gobierno no sabrían distinguir qué consejero es de Cs y cuál del PP. Hemos aparcado la ideología y hemos puesto a Andalucía por delante. Cuando ha habido rupturas a nivel nacional aquí nos hemos blindado. Cada uno tiene su espacio electoral, cada partido tiene que marcar sus estrategias.

-Se le ha oído reclamar más diálogo y transparencia en el reparto de fondos europeos, ¿hay algo opaco?

-Claro que sí. La misma transparencia que la UE aplicó a los estados miembros para el reparto. En Moncloa los ministros recibieron a Pedro Sánchez con un aplauso tras conseguir 1.140 millones de euros de fondos europeos, de los cuales 70.000 eran ayudas directas y 70.000 en préstamos. El criterio de la UE para el reparto era por población. Nosotros queremos el mismo criterio, somos ocho millones y medio de españoles, el 17% de la población, y ese criterio de población no se aplica, se están haciendo equilibrios territoriales. Por ejemplo, han llegado fondos europeos de I+D+i y para Andalucía han ido 29 millones y para Cataluña 80 millones. Eso no es transparencia, es perder la oportunidad de que con estos fondos se llegue a la igualdad real. Vamos a reclamar, incluidos los tribunales, hasta el último céntimo de euro que nos corresponda. Y nos da igual si el presidente es Pedro Sánchez o Pablo Casado, Andalucía es lo primero. Queremos transparencia y un criterio justo.

-Un proyecto en el que usted ha puesto entusiasmo en esta legislatura es la Agencia Digital de Andalucía, que además atañe a la brecha digital, de la que se viene hablando mucho.

-Lleva pocos meses rodando, llegábamos tarde. Otras comunidades autónomas la tienen funcionando desde hace tiempo, aquí cada consejería hacía la guerra por su cuenta. Hemos creado la Agencia Digital y no hemos contratado a nadie. De todas las consejerías, lo que hemos hecho es adscribir los trabajadores tecnológicos de las consejerías a la agencia, que son unas 1.000 personas y ya hay una estrategia común. Esto surgen con tres objetivos. El primero, la llegada de internet a todos los rincones de Andalucía (es una gran herramienta para luchar contra la despoblación; en segundo lugar, la administración electrónica (se acabaron las colas, la vocación es que en los próximos años las relaciones del ciudadano con la administración sean 100%, algo que es más barato y más sostenible) y en tercer lugar los servicios a la ciudadanía (la educación digital o la telemedicina hay que ir implantándolo poco a poco). Las entidades financieras van cerrando oficinas en muchos municipios. Hemos llegado a un acuerdo pionero que es la oficina digital en los municipios para que las personas puedan seguir siendo atendidas bis a bis. Pero a lo mejor ya no hay que entrar a la oficina, pero puede haber una pantalla donde hablar con algún interlocutor. Además, todo lo que hagamos debemos hacerlo en una nube segura. Para ello, durante el periodo 2022-2025, vamos a aplicar un plan de ciberseguridad que va a invertir 60 millones de euros para que todas las gestiones sean seguros. Vamos a conseguir también que en todos los pueblos de Andalucía haya un Punto Vuela, los antiguos centros Guadalinfo, que se han quedado obsoletos, se van a convertir en grandes espacios digitales. Nuestra economía se ha basado siempre en dos pilares: el turismo y el sector agroalimentario. Ahora habrá un tercer pilar que ya está emergiendo de forma potente que es la digitalización y se convertirá en el primer pilar de la economía de Andalucía. Además es una gran oportunidad de creación de empleo y riqueza, grandes empresas tecnológicas se están asentando en Andalucía.

-¿Se hará una petición formal a Educación para que los profesores recomienden el uso de la mascarilla en el recreo?

Al final se trata de construir la casa por los cimientos. Andalucía lleva haciendo esto desde el principio de la pandemia. Nos encontramos, hace una semana, con que el presidente del Gobierno anunció que se eliminarían las mascarillas en el exterior y en el patio de los colegios. Aquí no hay cogobernanza. Si nos preguntan qué vamos a hacer, nosotros hacemos lo de siempre: cualquier medida de este tipo la llevamos al comité de expertos. Cuando ese comité valore y apruebe, será el consejo de gobierno el que apruebe. Pero no puede ser que el consejo de ministros apruebe una medida y que después se debata. La cogobernanza hay que practicarla, pero también creérsela. Es obvio que la sexta ola está cayendo, pero igual que se impuso la mascarilla por decreto y sin hablar, se quita la mascarilla por decreto y sin hablar.

-Propuesta de un asistente: Canalizar las ayudas y subsidios a través de las empresas mejoraría la economía y quitaría la economía sumergida.

-Nosotros las ayudas que hemos hecho por el covid, por ejemplo, se han hecho directamente a empresas. La Consejería de Empleo ha dicho que el criterio es vía trabajador. Nosotros articulamos ayudas a las empresas y a los trabajadores, como el complemento por los ertes. No creo que lo que se propone afecte a la economía sumergida. Lo que se plantea con esta propuesta es que no tengamos ninguna relación con el trabajador y lo hagamos todo a través de la empresa, eso es complicado. Además, muchas ayudas son finalistas, vienen de Europa para el trabajador, y otras van para las empresas.

-¿Qué medidas de presión tiene el Gobierno de la Junta hacia el Gobierno de España en la reforma laboral? Para dar de alta a un trabajador temporal por un día, además de salario y seguridad, la ley obliga ahora a pagar 26 euros si no está más de 30 días de trabajo, ejemplifica uno de los asistentes.

-Ahí no tenemos competencias. Una reforma laboral, aprobada de una forma extraña, es una cuestión de estado, muy importante, que debe consensuarse. Deben salir por un amplio margen y no de tapadillo por el error de un diputado. La reforma laboral nace coja porque no tiene los apoyos suficientes ni el aval necesario. Dentro de la honestidad de quien la propuso debe entender que no ha contado con el apoyo parlamentario y por tanto se va a aplicar una norma que no es necesaria. La actual reforma laboral ha permitido los ertes, muchas ayudas, crear empleo… Lo que funciona no hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Esta reforma laboral no nace con el consenso mínimo necesario y por tanto no creo que sea bueno para la creación de empleo.