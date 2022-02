La Universidad Politécnica de Madrid ha acogido este jueves el cuarto taller vinculado a la implantación de la base logística de Córdoba centrada en esta ocasión en la búsqueda del talento digital que requerirá el personal que trabajará en este espacio que actualmente está en desarrollo. Bajo el nombre de La base logística, punta de lanza de la digitalización. En busca del talento digital, una serie de expertos militares, empresariales y académicos han analizado el punto de partida del proyecto de base digital y los perfiles profesionales que se deberán incorporar para su puesta en marcha teniendo como horizonte la necesaria transformación digital con las personas como pieza clave.

El teniente general Fernando García y García, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, ha sido el encargado de abrir fuego en la jornada planteando la necesidad de un cambio de mentalidad como paso inicial para llevar a cabo la revolución digital que sustenta el proyecto de Base Logística del Ejército de Tierra. "Este proyecto no solo consiste en contar con logística e infraestructura sino un cambio cultural incorporando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías. Su activo más valioso son las personas y solo podremos alcanzar el éxito en la modernización a través de nuestra gente", ha recalcado, "necesitamos además de la modernización física y tecnológica, conseguir las personas con las habilidades y destrezas adecuadas y que sepa adaptarse a la velocidad de las nuevas tecnologías". Esa preocupación por el personal de la base ha centrado el cuarto taller, que ha puesto sobre el mismo tapete a las administraciones, el mundo académico, el ámbito empresarial y el Ejército. "Hemos avanzado mucho en la definición de infraestructuras y ahora queremos buscar talento digital y retenerlo, ser punta de lanza y catalizador de ese talento", ha sentenciado.

El jefe de la oficina de apoyo al proyecto, Enrique Ruiz Alonso, ha tomado la palabra a continuación para exponer el momento actual del proyecto de base logística, que ha definido como un "combate colaborativo" y ha resumido los pasos que se han dado hasta ahora, desde la firma inminente del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba a las negociaciones sobre la financiación con la Junta y los plazos para la ejecución de las distintas fases de la hoja de ruta establecida de aquí al 2026. "Esperamos que en verano el terreno de la base sea ya del Ministerio de Defensa, por lo que se están preparando los contratos de cerramiento de las 85 hectáreas, urbanización de la parcela y este año sacaremos a licitación los proyectos de edificación, separado de la dirección de obra y edificación en tres años".

Distribución de espacios y competencias en la base logística

A continuación, ha expuesto cuáles son las áreas que confirmarán la base logística y la tecnología que requerirá cada una de ellas, recordando que el Ejército no quiere "una base llena de millenials, sino de gente con experiencia y recapacitada para los nuevos retos tecnológicos". En la base, los trabajos estarán distribuidos en distintas parcelas que se centrarán en distintas funciones, desde el abastecimiento, con almacenes de 40.000 m2 y más de 200 trabajadores preparados en sistemas mecanizados de gestión de almacén; un taller principal de 100.000 m2 y personal formado en alta tecnología, sistemas de gestión de taller, tecnologías de realidad aumentada y virtual y acceso a la información para la diagnosis e inspección en taller, galería de tiro y pista de pruebas; en el área de calibración y análisis, habrá un equipo de 180 personas en un edificio tecnológico que requerirá conocimientos en análisis de campos tecnológicos, calibración y soporte software para controlar las licitaciones, caducidad y mantenimiento de los equipos; el centro de operaciones contará con 200 personas con competencias digitales en big data, sistemas... que conformarán el cerebro de la base logística con un centro de comunicaciones que estará interconectado con las empresas y proveedores. Por último, habrá una zona para servicios de base centrada en la eficiencia energética, calidad de vida del personal civil y militar, museo, educación, comedores...

La avanzadilla de la base logística se encuentra actualmente en el Sistema de Logística Predictiva del Ejército, el SILPRE, cuya estructura ha sido expuesta por el jefe de Ingeniería del MALE, Jesús Gómez Pardo y un responsable de la empresa Navantia. Según Gómez Pardo, el principal desafío del Ejército consiste en pasar de una logística reactiva a una logística predictiva. SIRPLE es un modelo de sostenimiento 4.0 que dotará al Ejército de la capacidad de predicción para la dotación de armas, equipos materiales e infraestructuras logísticas con el fin de maximizar la disponibilidad de las armas y aumentar la eficiencia de las operaciones logísticas. Se trata de avanzar hacia el análisis inteligente a partir de todas las herramientas de diagnosis y lógica predictiva para prever averías, determinar la obsolescencia, las necesidades de suministro generando acciones automáticas en función de las predicciones... Según Gómez Pardo, los roles clave para la implantación del SIRPLE serán los que tienen que ver con la gobernanza del dato y la ciberseguridad, para lo cual ya se están poniendo en marcha formaciones concretas en la UCO con el fin de que haya tesis doctorales en la Escuela Politécnica en este campo.

El responsable de Navantia, por su parte, abundó en las tecnologías que serán de aplicación obligatoria: inteligencia digital, bigdata, comunicación con 5G, reducción de incidencias, predicción de fallos, obsolescencia, distribución de procesos automatizados con RPA... En este sentido, recordó que el 5G integra la sostenibilidad como un objetivo, lo que obligará a que sea un eje también en la capacitación y selección del personal. "Hay que trabajar en la recapacitación e implicar a los trabajadores en el proceso de cambio, así como escucharles para mejorar su trabajo porque el sistema digital no es un objetivo sino un medio para mejorar los sistemas", recalcó.

Resiliencia, reciclaje y formación continua

Rodrigo Miranda, director general de ISDI, empresa dedicada a la capacitación y recapacitación digital, impartió un conferencia sobre talento digital que destacó la importancia de dotar de conocimientos no solo a los altos mandos y al personal de base sino a los mandos intermedios, para los que sugirió incorporar dinámicas de aprendizaje y formación continua.. "Las personas no son solo conocimiento y capacidades, también son actitud de aprendizaje", destacó, antes de recordar la enorme velocidad de los cambios en materia de nuevas tecnologías y la importancia de cualidades como la resiliencia en el personal. En el contexto de transformación digital que propone la base logística, opinó que "hay que pensar en qué puedo hacer yo, esta base no solo es un lugar sino una forma de hacer, que deberá incorporar unas dinámicas de aprendizaje que a su vez irán cambiando a lo largo del tiempo, no solo será importante saber sino saber cómo aprender y reciclarse". Para Miranda, "no solo se necesitarán perfiles digitales puros sino gestores y responsables y mandos con esas competencias que no solo serán técnicas". En su opinión, el manejo de información y las habilidades de comunicación, en un contexto con cada vez menos reuniones presenciales, conocimiento de las plataformas tecnológicas y capacidad para la creación de contenido digital, integración, reelaboración de contenido digital y las dinámicas de programación serán fundamentales, apostilló, subrayando también la importancia de contar con equipos multidisciplinares. En cuanto a los límites de edad, aseguró que "no hay límites si una persona está dispuesta a aprender".

"Hacia un 60% de personal civil y un 40% militar"

El coronel Gabriel Cercenado, de la oficina de apoyo de la Base Logística del Ejército de Tierra, puso el acento en el equilibrio entre el personal civil y militar que trabajará en la base. "Actualmente, estamos en un 60% militar y un 40% civil, pero vamos a invertir esta proporción", explicó. En concreto, las tareas de mando, coordinación y planificación correrán a cargo de personal militar; las labores de gestión, análisis logístico y administrativo se repartirán al 50% y las tareas de carácter operativo y almacén recaerán en el personal civil. En los últimos años, el personal civil se ha reducido notablemente por el avance de las jubilaciones y la falta de reposición, pero según Cercenado, el Ejército quiere darle la vuelta a esta situación, si bien insistió en que "junto a las competencias digitales y la formación continua, será fundamental contar con personal muy motivado".

El coronel Francisco Polo, en representación del MAPER, que gestiona el personal que trabaja para el Ejército, coincidió con los anteriores ponentes en la importancia del factor humano y planteó que los procesos de selección deberán basarse en titulaciones y formaciones específicas, y también en la experiencia y habilidades de poder como la disciplina, el saber estar y el estar para servir. "Será clave además definir bien los puestos de trabajo y luchar contra el envejecimiento y la brecha digital y de conocimientos porque estamos perdiendo con las jubilaciones personal con muchos conocimientos".

Desde el ámbito de la empresa, Manuel Fernández, de Aesmide, puso el énfasis en cómo gestionar el talento, no solo capturarlo, a través de la formación continua y el mantenimiento mientras que José A. López, de Tedea, destacó el valor de la experiencia analógica en los procesos de transformación digital y destacó que aunque la productividad es la principal preocupación en un proceso como el que se va a llevar a cabo, hay que buscar personas con capacidad de resiliencia, pensamiento crítico, compromiso, creatividad y además, conocimiento técnico y pensamiento orientado a datos. Es decir, que la capacidad de manejar sistemas digitales debe ser complementaria a una serie de habilidades y talentos. "Necesitamos talento que capture el dato y lo sepa gestionar con las herramientas existentes", ha destacado.