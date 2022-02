El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha denunciado esta mañana en Bruselas, ante los altos representantes de la Comisión Europea el reparto desigual por color político de los fondos Next Generation en España. Según el informe presentado por los alcaldes populares que se han trasladado a la capital europea, "el total de proyectos adjudicados hasta la fecha a entidades locales gobernadas por el PSOE ha sido de 109 frente a 60 del PP pese a que el PP gobierna en más ayuntamientos y diputaciones que los socialistas". En términos económicos, "son 243 frente a 150 millones de euros", ha especificado en su intervención Bellido, "esa es la foto del reparto de fondos europeos y esa distribución desigual no obedece a ningún criterio de gestión sino a un reparto político".

El alcalde se ha referido además a la lentitud en la gestión de los fondos, tras asegurar que "a Córdoba no ha llegado aún prácticamente nada" y ha recordado que de la convocatoria relativa a programas de movilidad sostenible "cuyo plazo acabó en 30 de septiembre, es ahora cuando se han publicado en el BOE las evaluaciones de los proyectos y tampoco se ha avanzado en algo que el Gobierno se comprometió a hacer como era la facilitación de los procesos para la solicitud de estos fondos". En la misma línea, Bellido ha insistido en que el reparto desigual "no es solo el cuantitativo sino el cualitativo", ya que Andalucía, siendo hasta hace poco objetivo número 1 por sus altos índices de paro y exclusión, se ha quedado fuera de los fondos de inclusión, lo cual no tiene ningún sentido".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha reunido esta mañana en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica, en "una jornada de trabajo muy provechosa", según ha transmitido en un mensaje de voz, en la que ha podido exponer los principales proyectos de futuro de Córdoba que en opinión del primer edil "deben contar con financiación europea" y que convertirán a la ciudad en un espacio "más sostenible, más humano y más habitable". Según Bellido, los alcaldes que han acudido al encuentro han explicado sus respectivos proyectos tras lo cual han convenido en "la importancia de la gestión transparente de los fondos europeos, de que los ciudadanos se sientan cerca esa gestión y que las administraciones locales y los ayuntamientos sean partícipes del proceso de reparto de los mismos".

El alcalde ha insistido en que esta visita a Bruselas pretende "poner a Córdoba en el lugar que merece y establecer un diálogo directo con los máximos responsables de la UE, de su Gobierno y del Parlamento, para que conozcan los proyectos que están en marcha con el fin de obtener financiación europea". La segunda parte de la jornada ha permitido a él y al resto de alcaldes que se han trasladado a Bruselas entrevistarse con representantes de distintas instituciones europeas donde han planteado que es necesario que España gestione los fondos de forma más rápida y transparente y se han ofrecido colaborar para que el reparto sea lo más eficaz posible.

Junto a Bellido, han viajado a Bruselas los alcaldes de Almería, Córdoba y Málaga y presidentes de Diputación, que se han unido a la delegación de alcaldes populares de toda España que defenderán en Europa "un reparto transparente y una cogobernanza real con los ayuntamientos". Según indicó ayer el portavoz del PP de Andalucía y alcalde de Almería, "a los alcaldes no nos une la militancia, sino la defensa del interés de nuestros vecinos, vamos a Bruselas explicar nuestros proyectos y las necesidades de nuestros municipios y a pedir un reparto más justo, equitativo, transparente y objetivo, que esté marcado por una cogobernanza real y que tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos, que son quienes mejor conocen las necesidades de los municipios”, apuntó.