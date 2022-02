La federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba ha alertado este martes de que unos 80.000 residentes de la provincia sufren la pobreza energética (de estos, 40.000 en la capital), una situación que describe como la imposibilidad por parte de los hogares de hacer frente al pago de suministros como la luz y el gas, o el hecho de tener que destinar un porcentaje desproporcionado de los ingresos para poder abonarlos.

Así lo ha expuesto el secretario general de la citada federación, Cándido Jiménez, quien ha presentado el inicio de una campaña nacional de recogida de firmas bajo el lema La energía es tu derecho. Movilízate, que se desarrollará hasta el próximo mes de abril y que llegará a todos los barrios de la capital y a las localidades cordobesas con mayor población.

Cándido Jiménez ha señalado que en España hay más de cinco millones de personas afectadas por esta situación, en torno al 11% de la población, y que "hay una mayoría muy importante que son personas mayores". Según ha explicado, estas personas "tienen que optar entre poner el brasero o comerse un bocadillo". Por tanto, ha destacado que "exigimos al Gobierno que garantice la electricidad y el gas, que están en unos precios insostenibles" y desde esta federación también han realizado "un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta campaña y entre todos y todas conseguir que estas personas reciban el calor que se necesita".

De su parte, Marina Borrego, secretaria general de CCOO, ha hecho referencia a la situación de jubilados cuyas pensiones no les permiten acceder a los suministros energéticos y a la de trabajadores cuyos salarios les hacen sufrir esta misma pobreza. "Pedimos el bono social para estas personas y que, en el caso de que no puedan pagar la luz o el gas, no se les corte el suministro hasta que puedan abonarlo", ha reclamado. "No podemos permitir que la gente pase frío o calor por no poder pagar el recibo", ha lamentado, explicando que esta campaña se dirige al Ministerio de Transición Energética. "Se nos mueren nuestros mayores con frío y además con falta de atención por parte de las administraciones públicas", ha criticado.

Consultado por las medidas adoptadas por el Gobierno central en respuesta al encarecimiento del precio de la electricidad, Jiménez las ha valorado como "insuficientes" y ha recordado que "desde el 2008, la pobreza en España ha crecido de manera brutal". Junto a esto, ha hecho hincapié en que este sindicato denuncia desde hace tiempo la soledad en la que viven algunas personas, reivindicando que los servicios sociales atiendan esta situación, y ha asegurado que "en los pueblos hay situaciones insostenibles, hemos denunciado casos de personas que han encontrado fallecidas en sus domicilios cuatro o cinco días después", ha subrayado, para hacer hincapié en que estas circunstancias "provocan también enfermedades mentales".