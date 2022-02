Luzmarina Dorado, parlamentaria de Adelante Andalucía, ha denunciado la "situación de desamparo" en la que se encuentran las trabajadoras de la limpieza del hospital Reina Sofía de Córdoba.

Según sus declaraciones, “hace ya 21 días que estas trabajadoras están en huelga debido a que no se les asegura el cobro del salario mínimo interprofesional junto a los complementos que les corresponden según el trabajo desarrollado”. La parlamentaria ha lamentado que las trabajadoras se vean en esta situación de "desprotección" y ha señalado que es responsabilidad directa del consejero Jesús Aguirre asegurarse de que las empresas garanticen el cumplimiento de los derechos laborales de todas las trabajadoras que pertenecen al sector de la limpieza en Andalucía, ya que estas empresas son contratadas por la propia Consejería de Salud y Familias.

Además, Dorado señala que las primeras propuestas de la patronal de eliminar los complementos, que "por derecho pertenecen a las trabajadoras", para poder llegar al SMI son “completamente inaceptables”. La parlamentaria andaluza ha denunciado el "boicot" que está sufriendo la huelga de las trabajadoras del Hospital Reina Sofía por parte de la patronal con la "connivencia" de la Consejería de Salud y Familias, que ha modificado expresamente para ellas la Orden del 19 de Octubre de 2021 este 2 de febrero de 2022. "A estas trabajadoras se les ha abierto un expediente disciplinario, sancionándolas y presionándolas con la duplicación de servicios mínimos, Orden aprobada por la Junta de Andalucía con aplicación desde el 8 de febrero, con el único fin de amedrentarlas", señala en un comunicado.

Dorado ha condenado esta actitud y ha añadido que “tenemos la vista puesta en la celebración de la siguiente mesa de negociación, donde está involucrada UGT, que ha estado acompañando la huelga. Deseamos que las negociaciones lleguen a buen término para que los derechos que les corresponden a las trabajadoras tengan un reflejo real, donde el salario se ajuste a la labor desarrollada con complementos incluidos” ha afirmado.

La parlamentaria andaluza ha querido apuntar que “la situación de desamparo no es únicamente la que están sufriendo las trabajadoras del Reina Sofía, sino que alcanza al conjunto de trabajadoras de este sector en toda la provincia, como vienen denunciando desde hace tiempo”. La parlamentaria ha mostrado su indignación enfatizando que “son ya casi dos años desde que la pandemia impactó en nuestras vidas y en todo momento las trabajadoras de la limpieza han sido clave para mantener a flote la salud pública, especialmente en los hospitales, pero no únicamente en centros de salud. No es de recibo tratar de este modo a quienes siempre han estado en primera línea de fuego cumpliendo con su deber, incluso careciendo de EPIs en los momentos más duros”.

Por último, Dorado ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con las trabajadoras, recordando que “vamos a continuar con ellas hasta que consigan lo que por derecho les pertenece; personas valientes que se han unido a pesar de las dificultades y que se han declarado en huelga, a pesar de todas las coacciones que están sufriendo por parte de la Consejería de Salud y Familias, por un salario justo”.