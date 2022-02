La Universidad Pablo de Olavide le concedió en 2020 el Honoris Causa por su trayectoria, pero la entrega se retrasó al viernes por la pandemia. ¿Cómo lleva todo esto? ¿Cuál cree que será el legado sociológico del virus?

La llevo bien. He aprovechado para trabajar y hacer deporte. Además, como decía Machado, yo hablo mucho con el hombre que siempre va conmigo. La pandemia ha sido grave, más para las personas que estaban en peores condiciones y eso no hay que olvidarlo nunca. Creo que nos ha enseñado el valor del conocimiento científico para la política y el valor de tener buenas instituciones, como el sistema público de salud, el educativo o el agroalimentario. Pero dudo que esto vaya a cambiar el mundo, porque se nos olvidará y volveremos a más de lo mismo. Respecto al premio, decir que lo agradezco mucho, ahora que hace 52 años que hice el primer informe sociológico de mi vida.

Ya ha llovido desde su primera obra ‘La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba, 1931-36’, que publicó en 1979. ¿Qué fue de la cuestión agraria andaluza?

La cuestión social agraria no se resolvió con una reforma agraria. Se resolvió modernizando e incorporando la agricultura a la economía de mercado y con la emigración de los casi dos millones de personas que salieron de Andalucía para encontrar trabajo en otros lugares fuera y dentro de España. También con las ayudas al desempleo agrario para las personas que se quedaron. Es lo que intento explicar en la introducción a la nueva edición de aquel libro que ha reeditado Utopía. En él se recogen anécdotas de lo que fue el empoderamiento de la clase trabajadora durante el Frente Popular, como aquella que rescaté de un diario de la época, en Villanueva, cuando una jornalera que se encontró con una señora que paseaba a su hijo en un cochecito le dijo: «Ahora me toca a mí» y cogió a su hijo y lo subió al carrito.

¿Por qué saltó de sus estudios de Ingeniería a la Sociología?

Llegué a Madrid sin tener muy claro lo que estudiar, eso sí, con la idea de que la Ingeniería era una carrera con la que pronto se podía encontrar empleo. Fui a Agrónomos porque para mí tenía una mezcla de esa posibilidad de empleo y por tratar de temas cercanos a mi interés por los problemas de Andalucía, relacionados con la agricultura. Llegué en un momento álgido de las revueltas estudiantiles contra la dictadura. Participé en el movimiento estudiantil como subdelegado de la asociación de alumnos de la Escuela de Agrónomos. En la laudatio que hizo de mí la profesora Ruiz Jiménez en el acto de investidura del viernes, recordó que mi primer contacto con Olavide fue en 1967, cuando estuve detenido dos noches por participar en una manifestación del 1 de mayo en la comisaría del distrito madrileño de Chamberí, cerca de la plaza de Olavide. Tuve surte, el juez que me tomó declaración me dejó libre y sin cargos. El paso a la Sociología se debió, sobre todo, a que pronto me di cuenta de que los problemas de las zonas rurales de Andalucía eran sobre todo problemas sociales. Una mezcla de pulsión social y curiosidad científica.

¿Ha tenido alguna vez carnet de partido?

No, he preferido siempre tener una cierta independencia de criterio. Esto no impide estar próximo a algún partido y colaborar, como he hecho, he formado parte de un gobierno socialista. Pero sin que te obligue la disciplina de partido. A ver, tampoco me parece mal que exista, pero me siento más cómodo de esta manera.

También quizá lo ha hecho por salvaguardar su perfil científico?

Sin duda, eso también ha influido. Es bueno, aunque no imprescindible, mantener cierta neutralidad, sobre todo, si eres científico social. Aunque suene un poco antiguo, me gusta sentirme como un librepensador, que se decía antes.

¿Cuál cree que ha sido su mayor aportación a la Sociología?

Eso debería decirlo otro y no yo, pero diré algo. Creo haber colaborado bastante con la institucionalización de la Sociología en España. Por un lado, fui uno de los que creó hace muchos años la Asociación Andaluza de Sociología y poco después, la Federación Española de Sociología. También contribuí a que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creara en Córdoba el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, el IESA, que ha ayudado al desarrollo de la Sociología en Andalucía y España. Ha sido el proyecto más importante de mi vida profesional. Desde el punto de vista de la investigación, aunque repito que no soy yo quien para decirlo, tengo especial cariño por el libro sobre la conflictividad campesina durante la II República, que se ha convertido en un clásico de la historia social. También, por la contribución que hice junto a mi maestro el profesor Salvador Giner, durante mi estancia con él en Inglaterra, sobre las tendencias corporatistas de las democracias contemporáneas, para que se entienda, del papel que iban a tener las grandes organizaciones en estas sociedades, como de hecho ha sucedido, y de sus efectos sociales.