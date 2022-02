El Concurso de Patios de Córdoba contará en 2022 con una nueva modalidad: los patios singulares. La junta de gobierno local aprobará la semana próxima las nuevas bases del concurso que han contado con el respaldo de los propietarios y cuidadores de patios aglutinados en las asociaciones de Claveles y Gitanillas y Amigos de los Patios, y han sido impulsadas por la Delegación de Promoción que lidera Marián Aguilar. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya anunció durante la celebración de Fitur en Madrid que se estaba trabajando en esta posibilidad. El festival de los Patios tendrá lugar entre los días 3 al 15 de mayo, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. En este sentido, el equipo de gobierno está trabajando bajo la hipótesis de que se van a celebrar todas las fiestas y para ello ya se han aprobado las bases del concurso de Cruces y el de Rejas y Balcones.

Con la inclusión de esta nueva modalidad se quiere poner fin al problema surgido en anteriores ediciones con recintos que entraban a concurso pero que no pertenecían a particulares, si no a entidades como asociaciones, colectivos o entidades religiosas o congregaciones (ese fue el caso el año pasado del patio conventual de Santa Marta). Se trataba, además, de una demanda histórica y, hasta ahora, no se habían incluido dentro del concurso por considerarse que partirían con ventaja sobre los cuidadores particulares (no es lo mismo cuidar un recinto entre muchos que entre pocos). Ejemplo de patios que podrían entrar a concursar serían el de San Basilio, 44, sede de la Asociación Amigos de los Patios, o el de Escañuela, 3, sede de Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños Saharauis. El principal requisito que se les pedirá es que las entidades no tengan ánimo de lucro.

La modalidad de patios singulares se sumará a las dos existentes hasta ahora: la de arquitectura tradicional y la de arquitectura moderna. En la nueva modalidad también se repartirán dos premios, así como los accésit de participación a todos los recintos que participen. Se podrán presentar un máximo de 10 patios de estas características por lo que el Festival de Patios podrá tener este año un máximo de 55 patios participantes, frente a los 50 de la anterior convocatoria.

Además este año se cumple el décimo aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco algo que seguro se celebrará de una manera especial.