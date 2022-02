La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Córdoba ha registrado una petición en el Ayuntamiento de Córdoba con el objetivo de que el equipo de Gobierno municipal haga las gestiones necesarias para que los trabajadores del centro comercial El Arcángel estén exentos del abono del parking, que comenzó a ser de pago el pasado 1 de febrero. Así, el sindicato persigue que no se perjudique económicamente a estos empleados y empleadas que, en la mayoría de ocasiones, no tienen otra forma de llegar hasta allí que no sea en vehículo privado.

