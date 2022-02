El 75% de los municipios andaluces aplica ya la subida de la Junta de Andalucía del precio/hora en el servicio de ayuda a domicilio, según la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, pero el Ayuntamiento de Córdoba no está entre los que lo hace, según ha confirmado la propia consejería. El Consistorio cordobés ha informado de que el motivo de que aún no se haya actualizado es que las condiciones del contrato vigente no se pueden modificar.

La contratación del servicio de ayuda a domicilio de Córdoba se licitó en el 2019 por un periodo de dos años prorrogables otros dos y un precio unitario por hora de 13,98 euros (inferior a los 14,60 euros establecidos como tope y a las ofertas de otras empresas debido al carácter social de la empresa Claros, que está exenta del pago del IVA). La adjudicación se produjo antes de que la Junta de Andalucía, que cofinancia el coste del servicio, elevara su aportación máxima de 13 euros/hora a 14,60 euros/hora.

Según fuentes municipales, "lo que la Junta aporta a cada Ayuntamiento no puede superar el precio de adjudicación del contrato, por lo que el Consistorio no está percibiendo 14,60 euros/hora, sino una cantidad inferior al precio de adjudicación del contrato, en concreto, 13 euros/hora". Asimismo, las mismas fuentes indican que el Ayuntamiento de Córdoba no puede modificar el precio del contrato "salvo por causas legalmente establecidas sin vulnerar la legislación de contratos del sector público", ya que incurriría en "fraude de ley".

De esta forma, el incremento de la cofinanciación de la Junta "no implica la modificación automática del precio del servicio, ni legitima al Ayuntamiento para hacerlo, puesto que la empresa adjudicataria entendió que el servicio era viable con un precio de 13,98 euros/hora y ese fue el precio de adjudicación, factor que fue decisivo para la adjudicación del contrato a este licitador y no a otros que concurrieron con precios más elevados". La conclusión es que la subida del precio aprobada por la Junta de Andalucía no podrá aplicar en Córdoba hasta que no se renueve el contrato, cuya vigencia cumple en el 2023.

Rocío Ruiz afirma que la subida del Gobierno andaluz tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal que presta este servicio

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informó esta semana en la Comisión parlamentaria de Igualdad sobre la subida del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio llevada a cabo por el Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal que presta este servicio. Desde el 1 de marzo del 2021, en Andalucía se aplica el aumento del 12,31% del precio/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este incremento, que se produce después de mantenerse congelado en 13 euros desde el año 2007, supone que el coste de la hora quedara fijado en 14,6 euros. “Una medida que ya se aplica en 505 municipios andaluces, de los que 23 han complementado esta cantidad, contribuyendo así a la mejora de las condiciones laborales de más de 35.000 personas”, ha señalado.

La ayuda a domicilio es el servicio del sistema de dependencia que más creció en el 2021, cuando se contabilizaron en Andalucía 28.011 personas usuarias más que el año anterior. En la comunidad, el 50% de las personas beneficiarias en situación de dependencia cuenta con este servicio de atención domiciliaria, lo que lo convierte en uno de los recursos más demandados, sobre todo desde el inicio de la pandemia.