La cordobesa Inmaculada de Julián Ramírez, de 60 años, afronta desde hace tres años un cáncer de ovario que le diagnosticaron en el hospital Reina Sofía. Inmaculada, que ha estado vinculada al Reina Sofía 38 años de su vida como secretaria de la dirección médica, supo que tenía la enfermedad como consecuencia de una resonancia que le hicieron debido a una lumbalgia.

En la resonancia se observaba una adenopatía (ganglios inflamados), pero las pruebas practicadas daban resultado negativo a la existencia de una patología oncológica. Sin embargo, tras la realización de un PET y un TAC se comprobó la existencia de un cáncer de ovario.

Apenas unos días después, en marzo de 2019, le practicaron a esta paciente una primera intervención, en la que el doctor Sebastián Rufián, responsable de la unidad de Cirugía de Páncreas y Cirugía Oncológica Peritoneal, retroperitoneal y oncovascular del Reina Sofía, decidió recoger unas muestras y analizarlas para acordar con los oncólogos qué procedimiento seguir. Inmaculada, que es paciente del doctor Juan de la Haba, oncólogo médico del Reina Sofía, fue incluida en un ensayo clínico, que redujo bastante la extensión del cáncer, por lo que en agosto de 2019 se sometió a una operación para tratar de minimizar todo lo posible la enfermedad, logrando que los marcadores de cáncer se redujeran bastante.

Consecuencias de un tratamiento

Sin embargo, «no se sabe si debido a los tratamientos o por algún medicamento en concreto, empecé a generar hernias abdominales, de forma que he estado más de dos años teniendo que pasar por quirófano hasta siete veces para resolver estas hernias», explica. En todo ese tiempo, Inmaculada no pudo beneficiarse de forma continuar de la medicación que debía tomar, por el efecto de las hernias, y tuvo que abandonar finalmente el ensayo clínico.

Las continuas hernias causaban a esta paciente muchas molestias y dolores y frecuentes visitas a urgencias del Reina Sofía, que la obligaban a quedarse ingresada. Y todo esto con el telón de fondo de la pandemia del coronavirus.

«En octubre de 2021 el especialista en Cirugía Digestiva Álvaro Arjona me practicó en el Reina Sofía una reconstrucción abdominal, para retirarme todas las mallas que tenía puestas y dejar una sola. A partir de ahí, me estoy encontrando mejor y he comenzado con un tratamiento basado en quimioterapia más convencional, que tampoco he podido cumplir por ahora del todo bien porque he pasado el covid, al igual que mi marido, en enero y tuve que retrasar los tratamientos porque sentía cansancio y fatiga», cuenta.

Inmaculada, que aporta su testimonio con motivo de la celebración este viernes 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer, intenta que su vida no gire solo alrededor de su enfermedad. Vive el presente y no piensa en planes de futuro. Sale a pasear casi todos los días, dibuja y hace mindfullness. Suele ir con frecuencia a Cerro Muriano con sus hijos y nietos, porque su madre vive allí, ya que con la pandemia no se atreve mucho a salir. Acude regularmente al hospital de día de Oncología Médica a recibir tratamiento y allí siente el cariño de las enfermeras y otros profesionales, a los que en algunos casos conocía de antes.

Ella hubiera querido reincorporarse a su trabajo, pero no podrá ser. No se considera una luchadora, ni una guerrera, sino una mujer que afronta una vivencia distinta y que intenta que el cáncer no le reste ganas de vivir ni de ser feliz. «Me siento muy agradecida a mi madre, que con 90 años ha estado junto a mí en todas las intervenciones y recuperaciones, y también a mi marido y a mis dos hijos, por «tantos sustos» como les he dado», resalta.