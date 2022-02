La ciudad de Córdoba contará este año con 333.575.490 millones para la mejora de sus calles, la inversión en proyectos y el mantenimiento de las instalaciones municipales y de la estructura de su Ayuntamiento. Se trata de un 2,55% menos que el pasado año, cuando el presupuesto se elevó a 342.288.561 millones, una cifra excepcional que incluía la inversión inicial y el crédito de 25 millones, un total de 31 millones, para la base logística del Ejército, que este año no hay que volver a incluir. El presupuesto consolidado de ingresos (es decir el del Ayuntamiento como casa matriz y sus organismos autónomos) asciende a 458 millones frente a los 463 millones del 2021, lo que supone un 1% menos.

Partido Popular y Ciudadanos han aprobado hoy en una junta de gobierno local extraordinaria el anteproyecto de presupuestos municipales para 2022, que inicia ahora un largo camino administrativo hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor, que según las previsiones del gobierno local ocurrirá en el mes de abril. La tardanza en la aprobación de este expediente restará de nuevo días a su ejecución, tal y como ya ocurrió el año pasado, cuando PP y Cs aprobaron las cuentas a finales de abril y solo consiguieron gastar el 57,2% del dinero que tenían disponible. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, no ha esquivado la cuestión y ha admitido que hay margen de mejora —“Lo dijimos en la oposicion y no me voy a poner de canto en el gobierno”—, pero aún así en 2021 “se han ejecutado 50 millones de euros más que en 2020”.

En el plano político, la abstención ya comprometida por Vox permitirá a populares y naranjas la aprobación de las cuentas si nada se tuerce. A estas alturas del 2021 había el mismo escenario y finalmente el gobierno local tuvo que pactar con el PSOE tras el cambio de opinión de Vox. El alcalde, José María Bellido, ha agradecido a esta formación su compromiso de apoyo y ha reconocido lo mucho que comparten las dos formaciones en aspectos económicos.

El alcalde, que ha presentado las grandes líneas del presupuesto junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, y el responsable de Hacienda, Salvador Fuentes, ha asegurado que las cuentas quieren situar a Córdoba en el sendero de la reactivación económica en esta época pandémica, que apuestan por la consolidación de los servicios públicos —pese a la bajada de ingresos de algunas sociedades municipales como Aucorsa—, y que incrementan los recursos para atender las demandas sociales de los cordobeses en tiempos de crisis. Bellido ha dicho, además, que esto se hace en un contexto de colaboración publico-privada y con la tercera bajada de impuestos que se aprueba en Córdoba, algo que nunca había sucedido antes. El impacto fiscal estimado de esa bajada, junto a la reforma del impuesto de plusvalías, se ha fijado en 7,5 millones.

Asimismo, el alcalde ha sacado pecho de los datos de paro, los mejores desde 2009, y ha atribuido esta mejora a las políticas desplegadas por el Ayuntamiento y la Junta. El alcalde ha explicado que en 2022 se empezarán a “recoger frutos” de proyectos que se deben culminar este año como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, la Ciudad de los Niños o el Anillo Verde, entre otros.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, por su parte, ha dicho que son “unos presupuestos que miran al futuro” tanto con el impulso a proyectos enquistados en el tiempo como el CEFC o nuevos, como la base logísitca. “Son unos presupuestos reales, sensatos y que miran al futuro de Córdoba. Hemos vuelto a bajar los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”.

Claves del presupuesto

Según los datos facilitados por Fuentes, los presupuestos incluyen 15 millones en inversiones reales (suben un 9,49%). Además, según se mire, suben un 15% las transferencias de capital, si se descuentan los 31 millones destinados a la base en el anterior presupuesto (si no se descuentan, las transferencias caen un 69%) y alcanzan en todo caso este año los 44 millones. Los impuestos indirectos suben un 20% mientras que los directos bajan un 4,49%, así como las transferencias corrientes que también se incrementan, un 16%, por la subida de la Junta de Andalucía en las partidas de la dependencia. También suben los gastos de personal un 2%.

Por áreas, el responsable de Hacienda ha apuntado la bajada del presupuesto de Presidencia en un 44%; el de Infraestructuras, un 2%, con 5,8 millones, frente a áreas como Hacienda, que sube un 5% y el área social, un 24%.

Algunas de las partidas destacadas por el propio alcalde han los 650.000 euros dedicados a Inclusión y accesibilidad, para actuaciones en vía pública; 5,3 millones para inversiones en barrios; 1,5 millones, para administración electrónica; 8,7 millones o financiados con Gobierno central y Junta para la segunda fase de las viviendas tuteladas de Sama Naharro o las inversiones destinadas al área de Deportes para la licitación del proyecto en el solar del antiguo Pabellón de la Juventud y o la reforma del campo de fútbol de San Eulogio, además de 100.000 euros para la piscina del Figueroa.

Asimismo, Bellido ha destacado la partida que se dedicará a Cultura, y en concreto los 500.000 euros para la exposición que la Fundación Thyssen traerá al C3A de la mano de la Junta de Andalucía, así como una apuesta importante —que no ha concretado en cifras— para poner en marcha los procedimientos necesarios para la estabilización de las plazas de interinos e indefinidos no fijos en el Ayuntamiento (donde hay unos 60 casos) y en los organismos autónomos. Esta estabilización, a la luz del nuevo marco normativo, tendrá que ir de la mano de una gran oferta pública de empleo.