El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano ha acordado por unanimidad mostrar su apoyo a las reivindicaciones del sector de la limpieza, cuyas trabajadoras se mantienen en huelga indefinida y, en especial, las del sector sanitario y las del Hospital Universitario Reina Sofía, "que siguen en su lucha por un convenio que suponga una mejora suficiente de sus condiciones laborales".

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano "es inaceptable que se pretenda que la justa subida del salario mínimo interprofesional se quiera compensar de forma indecente por parte del empresariado del sector mediante la eliminación de los complementos de nocturnidad, transporte y de antigüedad lo que supondría invalidar de hecho dicha subida".

El Consejo del Movimiento Ciudadano considera "que no es sostenible que las limpiadoras sigan cobrando como salario neto en torno a 700-800 euros, lo que supone incidir en la feminización de la pobreza que actualmente nos asola".

Añade del CMC que "no es admisible que tener un trabajo no dé para poder mantener la vida personal y familiar con dignidad. Especialmente, las administraciones públicas no pueden mirar hacia otro lado cuando las trabajadoras cumplen un servicio esencial al lado de empleados y empleadas públicos que ganan entre un 30 y un 50% más".

"De los aplausos -señala el CMC- hay que pasar al incremento de las nóminas porque una externalización de un servicio no puede significar una reducción de los salarios".