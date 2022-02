El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha confirmado en Córdoba este miércoles que no habrá cambios en el proceso de escolarización del curso 2022-23, cuando apenas queda un mes para que dé comienzo, por lo que se mantendrán los mismos criterios de admisión de alumnos.

"Va a seguir tal cual. No hay ningún cambio y el decreto continúa en vigor. No cambia y sigue en marcha como siempre", ha destacado Imbroda, que ha reconocido que aún es pronto para conocer el número de plazas que se ofertarán para el próximo curso. En el proceso de escolarización, que dará comienzo el próximo 1 de marzo, participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

Imbroda ha señalado también que "en Andalucía la red concertada es fundamental, forma parte de nuestro sistema educativo, igual que la pública, cada familia elige el modelo educativo que quiere para sus hijos".

Respecto a la polémica suscitada por la aplicación del Real Decreto de desarrollo de la Lomloe que regula la evaluación y la promoción, entre otras enseñanzas, en el Bachillerato, y que modifica en medio del curso las condiciones para la simultaneidad de Enseñanzas de Música y Danza y Bachillerato, Imbroda ha dejado claro que "no es fácil de entender que el Ministerio a mitad de curso cambie las reglas. Ya lo hicieron con el sistema de evaluación, pues a ver cómo se podía evaluar una Lomce con una ley Lomloe, pues lo hicieron, y eso generó un montón de problemas e incertidumbre". Por tanto, ha insistido en que "estamos pidiendo al Ministerio desde septiembre una moratoria" en la aplicación de esta normativa, mientras que "nosotros estamos tratando de aminorar al máximo el posible daño a nuestros alumnos, que son 260 en toda Andalucía, trabajando caso por caso para ayudarles y facilitar salidas".

Respecto a la agresión en un instituto de Sevilla a una profesora, ha declarado contundente que "esto me enerva. No consiento la más mínima conducta inapropiada hacia nuestros docentes. Para nosotros la figura del docente es sagrada, para eso sacamos la ley de reconocimiento del profesorado en julio en el Parlamento andaluz". Ha insistido en que "no estamos dispuestos a aguantar lo más mínimo de esas conductas que nada tienen que ver con el ámbito educativo" y que "siempre estaremos con nuestros docentes".