Hay un refrán, cantado también por soleares por Isabelita de Jerez, que decía: “No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá; que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar”. A estas alturas no somos nadie para quitar o dar razones a los refranes de nuestro país, pero de vez en cuanto nos valen para significar todo lo contrario.

Ese es el caso de la nueva iniciativa nacida en la capital cordobesa. ‘ITI Study Club Córdoba’ tiene como uno de sus fundamentos el proporcionar conocimiento en base a todo lo contrario del refrán, es decir, preguntando. Se basa en conseguir que los profesionales de la salud dental se puedan reunir para aprender de las experiencias del otro. Hecho por dentistas para dentistas. Estas reuniones, con temáticas marcadas sobre las que versa cada jornada, dan lugar a debates sobre qué técnica es mejor usar o qué materiales tienen una mayor fijación en boca, por ejemplo.

Existen muchos temas en los que profundizar para que “podamos servirnos de nuestros propios colegas para poder ofrecer cada día un mejor servicio a nuestros pacientes. Es poner la experiencia personal, nuestras trayectorias laborales y personales, al servicio de los dentistas que se integran dentro de este ITI Study Club Córdoba”, explica la directora del proyecto, Marta Rodrigo, de la Clínica Bucodental Rodrigo, donde ejerce junto a su padre, Antonio Rodrigo, co-director de este nuevo ITI Study Club.

“Tratamos de ofrecer una fórmula de actualización de formación a dentistas jóvenes, y no tan jóvenes, de Córdoba, pero también de la provincia o incluso también de Jaén se han unido ya varios compañeros”, apunta Antonio Rodrigo. Poder haber creado esta esta iniciativa en Córdoba hace que ahora “pertenezcamos a una red de formación a nivel internacional, abriendo a sistema bucodental cordobeses grandes oportunidades para seguir avanzando”. Internacional Team for Implantology (ITI) es la red que se está detrás de este proyecto a nivel global.

La primera reunión

El pasado 28 de enero tuvo lugar en la sede del Colegio de Dentistas de Córdoba la primera de las reuniones de esta nueva iniciativa. Bajo el título ‘Anatomía aplicada a la regeneración ósea guiada’, los dentistas que ya se han sumado a este proyecto tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y debatir con dos reconocidos doctores como son Luis Aracil Kessler y José Sanz Casado.

“Poder contar con estos dos magníficos doctores ha sido un privilegio para esta primera jornada”, apuntillaba la directora, Marta Rodrigo. “Tenemos que decir que pertenecer al ITI Study Club también te da la posibilidad de poder acudir a cualquier reunión que se organice en otras ciudades o países, podríamos decir que se trata de la globalización del conocimiento bucodental”, matizó Antonio Rodrigo.

"ITI Study Club es la globalización del conocimiento bucodental" Antonio Rodrigo

A lo largo de la tarde, en el salón de actos del Colegio de Dentistas, ambos doctores fueron detallando las estructuras anatómicos de los maxilares y ofrecieron distintos ‘tips’ a la hora de realizar cirugías en sector anterior, posterior y medio; evitando estructuras anatómicas importantes de cara a una cicatrización excelente tanto de los tejidos duros, como blandos en cirugías de implantes, regeneración ósea guiada y elevación de seno.

Pero lo más enriquecedor de este concepto es su forma distendida de llegar al entendimiento. El debate y las preguntas de “¿y por qué no…?” estuvieron presentes durante toda la sesión.

Satisfacción

Cuando se organiza este tipo de eventos, los promotores siempre tienen “ese nivel de nerviosismo porque todo salga bien y los asistentes saquen el mayor provecho para su aprendizaje, pero además que pasen un buen rato”, confesaba Marta Rodrigo. Sin embargo, a la conclusión, esos nervios se transformaron en satisfacción, lo que hace que ya estén pensando en las próximas fechas para convocar a todos los miembros del ITI Study Club Córdoba.

Uno de los asistentes, Javier Pallarés, apuntó que “la verdad que me ha parecido súper interesante. Es una pena que una charla de ese nivel no pueda acudir más gente. Yo volveré a repetir sin pensármelo. Además, al ser la charla más informal fue mucho más ameno y me gustó mucho la cercanía que se podía llegar a tener con los ponentes; no como en otras que he estado”.

"Me gustó mucho la cercanía que se podía llegar a tener con los ponentes; no como en otras que he estado" Javier Pallarés

Otro de los que pudo estar presente en la primera jornada fue Roberto Checa, quien quiso agradecer “la labor de Marta y de su padre para conseguir traer a Córdoba esta iniciativa diferente e innovadora. Hemos visto como es posible crear un espacio donde todos los compañeros que quieran pueden venir a aprender y disfrutar de nuestra profesión de una manera relajada, distendida”.