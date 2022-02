El parking del centro comercial El Arcángel ha dejado de ser gratuito. Esto tendrá consecuencias para los clientes del espacio, pero también para los vecinos de la zona, que ya han denunciado que el hecho de que el aparcamiento pase a ser de pago incide de forma notable en las ya carentes plazas de estacionamiento en el barrio. El presidente de la asociación de vecinos La Barca del Arcángel, Joaquín González, reconoce que han sido varios los residentes que ya han acudido a él para mostrarle sus quejas.

González entiende que este cambio afectará al aparcamiento en un barrio que ya tenía ciertos problemas para dejar el coche, sobre todo por la noche. Y es que se trata de una zona con edificios bastante antiguos que no cuentan con cochera propia. Los vecinos temen, básicamente, que los clientes del centro comercial decidan no aparcar en el parking dado que le van a cobrar (con descuentos por compras en determinadas tiendas) y que opten por buscar sitio por las calles del barrio.

González, eso sí, recuerda que se trata de un espacio privado cuyos dueños pueden explotarlo de la manera que consideren oportuna. Este parking ya fue de pago durante un corto periodo de tiempo, algo que no llegó a cuajar. El aparcamiento del centro comercial era de Eroski, y el centro comercial pagaba un canon para que se abriera de forma gratuita. Luego Eroski lo vendió a un fondo de inversión que, ahora, ha decidido sacarle rendimiento económico a través del cobro.

El presidente de la citada asociación de vecinos entiende como lícito que la empresa decida poner el parking de pago y asegura que antes de esto el 70% de quienes aparcaban aquí no eran clientes del centro comercial. Es cierto que se trata de un parking muy bien situado y permite resguardar el coche en una zona con el casco histórico al lado, la Ribera, el estadio de fútbol e incluso la comisaría.

Francisco Cuevas, vecino de la zona, asegura que el problema está en que los vecinos no podrán aparcar en la calle porque estará ocupada por quienes vayan al centro comercial. En este caso, los residentes aseveran que no quieren aparcar dentro del aparcamiento privado (cierra por la noche y hasta las 10.00 horas no abre), aunque González sí cree que hay muchos vecinos que lo tenían «como si fuera su cochera».

¿Hay solución?

El presidente de La Barca del Arcángel cree que será complicado convencer a la empresa de que retorne el parking gratuito. También apunta que habrá que ver el comportamiento de los clientes, que podrían elegir otra zona comercial si aquí le cobran y en otras no. Además, González recuerda que ya se intentó una vez, hablando con la gerencia del centro, crear una especie de bono popular para los vecinos. Con este bono se permitiría a los residentes del barrio aparcar en el parking de El Arcángel abonando una cantidad estimada. No se puso en marcha su momento, rememora González, porque «la gente no quiere pagar», aunque sí cree que podría ser una buena alternativa si los problemas de aparcamiento siguen existiendo.

El Arcángel no es el único centro comercial de Córdoba con parking de pago

El Arcángel no es el único centro comercial de Córdoba cuyo parking es de pago. Esto ocurre también en los centros comerciales el Zoco y en El Corte Inglés de ronda de los Tejares. El Zoco empezó a cobrar por aparcar en 2014 al percibir que los aparcamientos se saturaban con coches que no eran de clientes, mientras esos clientes no tenían la opción de estacionar.

El caso contrario es el de los centros comerciales Hipercor y Carrefour (tanto La Sierra como Zahira, este último con sus plazas de aparcamiento al descubierto). En estos tres centros comerciales, en sus aparcamientos, es completamente gratuito dejar el coche.