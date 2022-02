La Junta de Andalucía ha autorizado el campo de golf que tendrá Córdoba en Casilla del Aire, en la zona conocida como La Loma de Turruñuelos, en el entorno de Medina Azahara. Según la información facilitada por la empresa promotora del proyecto, Deporte, Turismo y Cultura, la Junta ha otorgado la Autorización Ambiental Unificada, paso que permite seguir adelante con el proyecto de pitch and putt y escuela de golf y que lo deja en manos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que aún debe conceder la licencia. Se trata de una iniciativa que tiene tras de sí nueve años de andadura y que ha experimentado cambios por sentencia judicial.

La empresa Deporte, Turismo y Cultura recuerda que ya tiene aprobado el proyecto de actuación, que ha llevado a cabo la intervención arqueológica necesaria, y que se han realizado las gestiones que hacen falta para garantizar el suministro de energía eléctrica, agua potable y agua para riego, por lo que "solo resta la obtención de la licencia de obras", que espera lograr en breve. Las previsiones de la empresa son contar con la autorización para iniciar los trabajos necesarios a lo largo del primer semestre de este año.

El proyecto, que tendrá un presupuesto que supera los 3 millones de euros entre obra y equipamiento, creará 15 puestos de trabajo, según las estimaciones de Deporte, Turismo y Cultura, que recuerda que la iniciativa consistirá en abrir unas instalaciones para la práctica del golf, en la modalidad de pitch and putt, una escuela de golf, y un espacio para la restauración. Además, añade que "será una dotación deportiva y de ocio abierta a todos los cordobeses". En este campo de Casilla del Aire, indica la firma, habrá una cancha de prácticas para "tirar bolas de unos 250 por 90 metros, lo que permitirá hasta 30 jugadores al mismo tiempo, y contará con una zona de pateo y chipeo, que dispondrá de iluminación".

Las instalaciones contarán con una casa club de 749 metros cuadrados, con una piscina de 249, un aparcamiento terrizo de 2.519 y capacidad para un centenar de vehículos, una zona ajardinada de 3.617, un campo de prácticas de 21.600, un putting green y chipeo de 810, 9 hoyos de 10.677 y un lago de 1.021. La finca en la que se ubica este campo de golf tiene una extensión de 150.000 metros cuadrados, lo que permitirá en un futuro llegar a 18 hoyos. La empresa señala que en estos momentos ha iniciado contactos con operadoras especializadas en la gestión de campos de golf, así como con firmas de ocio y catering que están interesadas en llevar a cabo la iniciativa.

Los promotores de este campo de golf solicitaron licencia en Urbanismo hace tres años, en octubre del 2018. Entonces ya llevaban una larga andadura con este proyecto. Cuando solicitaron la licencia, ya habían introducido cambios en el proyecto para adaptarlo a una sentencia del TSJA que indicaba que las instalaciones no podían tener pistas de tenis, ni de pádel, y, además, la casa club no podía ir tal y como estaba prevista, con un sótano de 750 metros cuadrados. Cuando pidieron la licencia, introdujeron otra novedad, que las instalaciones se harían de una sola vez, es decir, que desde un primer momento el campo contaría con la casa club con piscina y un espacio con terrazas y con todas las instalaciones.

Este campo situado junto al canal del Guadalmellato, y cerca de Miralbaida y de los planes parciales Huerta de Santa Isabel Oeste (sin urbanizar) y Este (urbanizado y con bloques en obras), no será el único en la ciudad, ya que hay otro proyecto previsto en el Parador de la Arruzafa, aunque aún no ha visto la luz, pese a que también ha dado pasos e incluso se iniciaron los trabajos.

La idea echó a andar en el 2013 y en el 2014 el Pleno dio luz verde al proyecto de actuación presentado por Deporte, Turismo y Cultura, que fue recurrido por la Junta en lo relativo a la casa club, las pistas de tenis y pádel y la piscina. En el 2015 hubo una primera sentencia que permitía el campo de golf, la piscina y la casa pero no las pistas, que fue recurrida por la Junta. Después, en noviembre del 2017, el TSJA se mostró en contra de las pistas y de la casa club por exceder en 750 metros la edificabilidad permitida. El TSJA aclaró después que la casa club es posible pero no su sótano y la Junta dijo que no recurriría. Tras ello, la empresa siguió adelante con los trámites. Deporte, Turismo y Cultura pretende "llevar el deporte del golf a todas las capas socioeconómicas de la ciudad y a todas las edades" y potenciar el turismo de golf.