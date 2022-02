Eran las 4.30 de la madrugada cuando se produjeron las primeras llamadas a Emergencias. Poco antes, en la tercera planta del bloque 13 de la avenida de Barcelona, Víctor Ruiz se despertaba en su vivienda en llamas. "Creo que fue el brasero, vivo con una gatita muy juguetona y supongo que metería la enagüilla dentro, no sé", relata Víctor, recién salido del hospital donde fue trasladado por los sanitarios tras ser rescatado por los bomberos del incendio de su vivienda. "Cuando me desperté estaba todo en llamas, salí y llamé a los bomberos y avisé a los vecinos, estaba todo cubierto por un humo negro", explica.

El piso afectado ha quedado totalmente calcinado

Víctor vive solo en un piso alquilado por una fundación. "He pasado mucho miedo, creía que no iba a poder salir, yo echo la llave por dentro y con la humareda no veía y no podía abrir la puerta". Finalmente pudo salir por su propio pie, "a un metro de distancia, no se veía nada y cuando me di la vuelta estaba ardiendo el sofá, intenté echar una sábana...", comenta nervioso mientras se disculpa para subir al piso. "Quiero ver cómo está todo y ver si está mi gata", concluye. Aunque inicialmente, se pensaba que había sufrido quemaduras, explica que no, que solo ha estado en el hospital unas horas por inhalación de humo con oxígeno y que ya le han dicho que puede irse. Cuando abre la puerta, el piso está totalmente destrozado, todo negro, con los ladrillos a la vista.

Vídeo: Víctor Ruiz, inquilino del piso afectado por las llamas.

"Intentamos salir pero había demasiado humo"

Mientras esto ocurría en la tercera planta, en la cuarta, Anabel su madre, Rosario, vivían la angustia de no poder salir. "Nos despertamos con el ruido de los vecinos y cuando abrimos la puerta, había un olor a quemado tremendo así que llamamos a Emergencias, intentamos salir pero había demasiado humo y calor y como no sabíamos qué estaba ardiendo, volvimos a entrar y nos encerramos en una habitación", relata Anabel. Después, el coordinador de los bomberos se puso en contacto con ellas y estuvo dándole instrucciones. "En la terraza no podíamos estar porque es la que está justo encima del piso incendiado y estaba saliendo todo el humo", explica, "yo solo quería ver la cara de un bombero y que nos sacaran de aquí"... Las dos fueron trasladadas después al hospital Reina Sofía, donde Rosario estuvo con oxígeno varias horas antes de que les dieran el alta a las dos.

No sabe cuánto tiempo pasó desde que llamaron a los bomberos hasta que llegaron. "Supongo que fue poco rato, pero para mí fue eterno... nos dijeron que saliéramos al balcón a respirar aire... cuando vinieron a por nosotras, no sé si habían apagado ya todo el fuego o estaban refrescando, pero los bomberos seguían con la manguera".

"Estaba todo negro, la puerta de mi casa, todo, qué miedo"

El bloque aún tiene el rastro de pisadas de los bomberos aunque las vecinas, que no han pegado ojo en toda la noche, salieron temprano a intentar limpiar la escalera. "Estaba todo negro, la puerta de mi casa, todo, qué miedo", comentan Antonio y Ana, una pareja de jubilados del cuarto que se mudó al bloque hace veinte días. "Hemos pasado un susto tremendo, nos dijeron que no saliéramos de la vivienda...", explica mientras Antonio abandona la vivienda en bicicleta.

En el tercero, Conchi Molina se afana por retirar los escombros. "yo me desperté por los golpes, de la gente corriendo y cuando alguien empezó a gritar ¡fuego, fuego¡ mi hijo salió corriendo, pero estaba todo negro así que nos fuimos a la terraza, los bomberos nos dijeron que no saliéramos". Asustada aún, suspira y dice: "Menos mal que estamos todos aquí, esto tiene solución".