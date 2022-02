La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha rescatado este martes a 13 galgos abandonados en la perrera municipal de Córdoba, que han sido desechados por galgueros y cazadores tras el final de la temporada de caza. Se da la circunstancia de que hoy, como cada 1 de febrero, se celebra el Día Mundial del Galgo.

Como éstos, otros muchos galgos son salvados de perreras tras ser abandonados, pero otros son recogidos de la calle o atropellados en las carreteras. Muchos sufren un destino aún más cruel, siendo sacrificados o directamente ejecutados a tiros, ahorcados, ahogados o arrojados a pozos. La presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa, denuncia la impunidad con la que los galgueros siguen maltratando y abandonando a sus perros en pleno siglo XXI y a pesar del grado de concienciación que tiene ya la sociedad.

“Un año más, celebramos el Día Mundial del Galgo rescatando a más galgos. Nada cambia y los abandonos cuando termina la temporada de caza no cesan. Al contrario, vamos a peor. Estamos completamente saturados. Realizamos un trabajo muy duro, rescatando y recuperando animales utilizados como simples herramientas hasta que se deshacen de ellos porque ya no les sirven”, lamenta. “Los cazadores y los galgueros cuentan con el apoyo y el amparo de las instituciones", afirma, "sin ir más lejos, el pasado 18 de enero la Junta de Andalucía salió en defensa de la caza a través de su portavoz, mientras cientos de protectoras de animales nos sentimos olvidadas. No tenemos el apoyo institucional que necesitamos y merecemos”.

Justicia y adopciones

Galgos del Sur se está personando como acusación particular y popular en multitud de procedimientos judiciales, sobre todo en casos de maltrato animal de perros destinados a la caza, en especial galgos y podencos de rehalas. Según la abogada de Galgos del Sur, Dulce Aguilera, del despacho legal Justicia Animales y Medio Ambiente, son tres factores los que están propiciando esta situación: “La lentitud del sistema judicial, las condenas irrisorias y la sensación de impunidad que tienen los maltratadores”.

“Son animales que han sufrido maltrato físico y psicológico, y llegan a las protectoras en un estado dantesco. Es urgente el endurecimiento de las penas, con decomisos e inhabilitaciones para la tenencia de animales. Y es fundamental que exista una condena por cada uno de los delitos de maltrato animal que se hayan producido”, argumenta.

Por su parte, la responsable de adopciones de Galgos del Sur, Natalia Bodoque, hace hincapié en que fomentar las adopciones no es suficiente, sino que es necesario atacar el problema desde la base, que son los abandonos indiscriminados año tras año. “En España han aumentado las adopciones de animales y hay más concienciación, pero el abandono en zonas castigadas por la caza es tan gigantesco que el problema no se soluciona”, asegura. Y pone un ejemplo: “Cada día recibimos, solo en nuestra protectora y nuestra provincia, como mínimo 10 avisos de perros abandonados. Así es imposible”.

350 perros rescatados en el 2021

La organización animalista ha aprovechado la celebración del Día Mundial del Galgo para hacer públicas sus cifras de rescates y adopciones del último año. En 2021, Galgos del Sur rescató a 350 galgos, podencos y otros perros de caza, que se sumaron a los 65 que estaban en el refugio desde el año anterior, por lo que la protectora atendió en sus instalaciones a un total de 415 perros a lo largo del año. En cuanto a las adopciones, Galgos del Sur encontró un hogar a 318 de ellos, una cifra que supone más del 90% de los perros rescatados y casi un 80% del total de perros que pasaron por el refugio.

Además, en los dos meses transcurridos entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, coincidiendo con el fin de la temporada de caza, ha rescatado a 71 perros.

Estas cifras se quedarán cortas muy pronto, ya que habrá que sumar los abandonos que se produzcan en dos meses siempre muy duros como son los de febrero y marzo, con la temporada de caza ya concluida y unos perros que dejan de ser útiles para cazar. Desde que Galgos del Sur inició su actividad en 2008 como protectora de animales, ha rescatado a casi 3.000 galgos. Y por más años que pasan, los datos no mejoran.