El doctor Juan Luis Pérez Navero (Córdoba,1950) dejó recientemente su puesto de jefe de Pediatría del hospital Reina Sofía por jubilación, pero el hospital sigue presente en su día a día. Además, sigue vinculado a la Facultad de Medicina, al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y ostenta la presidencia de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura. La semana pasada, durante la inauguración de la nueva uci pediátrica del Reina Sofía, Pérez Navero descubrió una placa con su nombre, que luce en el pasillo central de este servicio, en homenaje a su esfuerzo para conseguir este espacio. Además, la Subdelegación del Gobierno de Córdoba le hizo entrega en diciembre a este médico el premio Plaza de la Constitución por su «extraordinaria carrera profesional». Juan Luis Pérez Navero estudió Medicina en Sevilla, hizo la especialidad de Pediatría en esta misma ciudad y se acreditó en Cuidados Intensivos en Madrid, completando su formación en Estados Unidos, Italia, Japón o Reino Unido.

¿Por qué estudió Medicina y se especializó en Pediatría?

La medicina exige una fuerte vocación de servicio al paciente y abnegación. El ejercicio de la medicina implica siempre la formación continuada y la adquisición continua de competencias médicas para estar al día de las evidencias científicas. Es fundamental el compromiso con los pacientes y sus familiares. Ser médico implica no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender. Elegí la especialidad de Pediatría porque considero que el niño y el adolescente son dos de los pacientes más vulnerables y esta especialidad está en continuo desarrollo. Comprende la medicina del niño desde el momento de su concepción hasta la adolescencia, fase en la que completa su maduración y crecimiento de todos los órganos. Aborda la pediatría preventiva y social, urgencias, patología prenatal, neonatología, intensivos pediátricos, gastroenterología, hepatología, nutrición, enfermedades infecciosas, inmunizaciones, cardiología pediátrica, metabolismo, endocrinología, neumología y alergia, nefrología, neumología, reumatología, neuropediatria, paliativos pediátricos y hospitalización domiciliaria, entre otras.

¿En qué año se vinculó al hospital Reina Sofía?

Empecé en 1978 como médico adjunto de Intensivos Pediátricos del Servicio de Pediatría del hospital, puesto que ocupé hasta 1995. A partir de entonces fui jefe del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias Infantiles hasta 2004. Desde 2004 a 2021 he sido el director y jefe del Servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría y sus Especialidades, a la vez que jefe de estudios de la Unidad docente Multiprofesional de Pediatría. En la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO he sido profesor titular vinculado de Pediatría desde 1997 a octubre de 2021, así como catedrático acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) en Ciencias de la Salud. Y actualmente soy presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura.

¿Qué logros fundamentales cree que ha podido llevar a cabo en el área de Pediatría?

Nuestra Unidad de Gestión Clínica de Pediatría ha recibido el certificado de reacreditación nivel avanzado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Es una de las más destacadas del sistema sanitario público de Andalucía y también de España. En el ranking nacional de servicios de pediatría estamos actualmente en el top ten. Nuestro hospital Infantil se sitúa entre los tres centros mejor puntuados del país en índice de humanización de hospitales infantiles, impulsado por la Fundación Atresmedia. Ofrecemos una cartera de servicios muy competitiva, que contempla prácticamente todas las posibilidades diagnóstico/terapéuticas en la edad infantil y adolescencia. Además, la unidad realiza una producción científica de calidad nacional e internacional.

¿En cuántas especialidades y patologías es referente la pediatría del hospital cordobés?

Además de ser centro de referencia para cardiopatías congénitas, oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO) y soporte mecánico con dispositivos de asistencia ventricular, es también centro de referencia de Andalucía para trasplantes pediátricos de corazón, hígado y pulmonar.

¿Cómo valora que se haya recordado su trayectoria en la inauguración de la nueva uci pediátrica del hospital Reina Sofía?

Lo agradezco muchísimo, pero lo conseguido es el logro de un equipo humano excelente, de profesionales sanitarios dedicados intensamente a conseguir lo mejor para nuestros niños enfermos.

¿Esta nueva uci pediátrica es de las mejores que puede haber ahora mismo en Andalucía?

Sin duda, la nueva uci pediátrica del hospital Reina Sofía es de las mejores de España. Su diseño arquitectónico es de vanguardia. Está dotada de 12 habitaciones amplias de 20 metros cuadrados y luz exterior. En esta uci el niño crítico está acompañado las 24 horas por un familiar en una estancia muy confortable, equipada con todos los avances tecnológicos actuales. Tiene anexa una unidad de técnicas invasivas pediátricas, con cuatro habitaciones individuales muy bien dotadas, en las que se realizan a los niños, estando junto a sus padres, todas las técnicas que requieran de sedación profunda y analgesia. Con la puesta en marcha de las nuevas unidades de intensivos pediátricos y técnicas invasivas va a mejorar la calidad asistencial y la percibida por los familiares, así como la humanización del hospital Infantil.

¿Para cuándo se retomarán las obras del nuevo edificio de Consultas Materno Infantiles?

Durante estos últimos años se están llevando a cabo cambios arquitectónicos importantes para adecuar las estructuras a la demanda de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía y atender todas las necesidades de los pacientes pediátricos y de sus familiares. Para ello, se ha planteado la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas del hospital Materno-Infantil, en el que estarían todas las consultas de las especialidades pediátricas, así como las de las unidades de Cirugía Infantil, Obstetricia y Ginecología, Anestesia y Unidad del Dolor, Traumatología, Rehabilitación y Fisioterapia, Unidad Infanto-Juvenil de Psiquiatría y Psicología, entre otros servicios. Lamentablemente, por problemas con las constructoras, se va a retrasar la realización del nuevo edificio, que se tendría que haber inaugurado este 2022, a pesar del esfuerzo de todas las direcciones del Reina Sofía y del SAS.

¿Le queda la espina de no haber podido ver levantado ese edificio o, incluso, un nuevo hospital Materno Infantil, como desde hace una década demanda la plataforma No me quites mi hospital?

Pues sí. Hemos realizado todo nuestro grupo lo indecible para conseguir lo mejor para los niños de Córdoba, a pesar de todas las adversidades. Espero que más pronto que tarde se haga realidad la construcción del nuevo edificio de consultas externas del hospital Materno Infantil. Me queda la satisfacción de haber luchado mucho por la sanidad pública y haber contribuido a conseguir que ningún niño de Córdoba que presente algún problema de salud, por raro que sea, tenga que ir a curarse a otro lugar.

¿Las consultas pediátricas, de ginecología y obstetricia que se trasladaron al centro Castilla del Pino para hacer la uci pediátrica seguirán allí hasta que se haga el nuevo edificio de consultas?

Sí.

¿Qué labor está realizando en la Facultad de Medicina y en el Imibic, aun habiéndose jubilado?

Actualmente, soy profesor honorífico de la Facultad de Medicina y Enfermería y miembro del equipo de investigación pediátrica del Imibic. Sigo dirigiendo tesis doctorales y trabajos de fin de grado. Además, con nuestro grupo de investigación clínica, continuo atendiendo a pacientes pediátricos, realizando trabajos de investigación y publicaciones en revistas de impacto.

¿La pandemia del covid ha sido unas de las labores médicas que más esfuerzo le ha supuesto en su trayectoria o ha habido otras anteriores?

La pandemia del covid-19 ha puesto en valor el magnífico equipo médico y de enfermería que tenemos en el Reina Sofía y la contribución de todos los servicios para lograr lo mejor para los pacientes, a pesar de los continuos problemas y adversidades que se nos han presentado. Ha habido que modificar los circuitos asistenciales y la organización de acuerdo con la demanda asistencial de cada momento. A lo que he tenido que dedicar más tiempo es a reconvertir, no sin dificultades, un servicio de pediatría en un servicio de especialidades consolidadas de reconocido prestigio. Para ello, siempre he contado con el equipo médico y de enfermería, así como con la dirección del centro.

¿Es importante que se vacunen frente al covid todos los niños mayores de 5 años?

Por supuesto. Es imprescindible seguir los criterios de la Consejería de Salud de Andalucía y del Ministerio de Sanidad sobre la importancia de la vacunación. Lamentablemente, en redes sociales circulan informaciones sin evidencia científica que perjudican a la población.

En los casi dos años de pandemia. ¿Cómo ha afectado el covid a los niños cordobeses? ¿Ha habido muchos ingresos?

Hemos tenido últimamente un mayor número de niños ingresados en las plantas de hospitalización por covid, desde recién nacidos a adolescentes. Algunos de estos pacientes han presentado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, asociado al covid-19, y han requerido ingreso en cuidados intensivos pediátricos, pero afortunadamente todos han cursado favorablemente y no ha habido ningún fallecimiento.

¿Qué consecuencias en la salud física y mental de los niños está dejando la pandemia?

La inactividad física producida por la pandemia está originando en los niños disminución de la masa muscular y de la condición física. Todo ello contribuye a la obesidad y al sedentarismo, que se ha demostrado que puede dificultar el rendimiento escolar de los niños, reduciendo su capacidad de concentración y de retención de conocimientos. También afecta al estado psicoafectivo y al bienestar de toda la familia, produciendo estrés, alterando el estado de ánimo y la calidad del sueño.

En España y en Andalucía faltan pediatras. ¿Cómo se puede solucionar este déficit que existe?

Considero que la única solución que existe a la escasez de pediatras en España es aumentar el número de plazas de MIR de pediatría que se convocan cada año. Con el número de plazas que se convoca actualmente es imposible revertir la situación. Por otro lado, es imprescindible que a los pediatras jóvenes bien formados se les ofrezca por parte de la Administración contratos estables acorde con su formación, pues en caso contrario emigran a otras comunidades autónomas o países.

¿Se acuerdan de usted pacientes que ha atendido en las últimas décadas?

Sí. Es frecuente que familiares de niños que he atendido en el hospital contacten conmigo con posterioridad ante cualquier problema que se les presente.

Cíteme tres momentos inolvidables en su trayectoria.

Para mí fue clave la decisión de venirme de Sevilla a Córdoba a desarrollar en el Reina Sofía los cuidados intensivos pediátricos. Nunca me olvidaré de mi jefe y maestro, el profesor y doctor Armando Romanos Lezcano, que apostó por mí para esa misión. Otro momento clave fue asociarme con mis compañeros de los servicios médicos y quirúrgicos del Reina Sofía para desarrollar en la unidad de intensivos pediátricos el trasplante infantil de corazón, pulmón, hígado y progenitores hematopoyéticos. A todos los que confiaron en nuestro grupo pediátrico les estoy muy agradecido. Y el tercer reto importante en mi trayectoria fue responsabilizarme de todo el Servicio de Pediatría, desarrollando las especialidades pediátricas.

¿Qué sentimientos le afloran si le digo «hospital Reina Sofía»?

El hospital Reina Sofía es mi segunda familia, a la que no solo he dedicado mi vida profesional, sino también afectiva.