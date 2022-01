A los vecinos del barrio de Fátima no les termina de convencer el plan que tiene la empresa municipal Vimcorsa de construir apartamentos para mayores o jóvenes en una de las parcelas en las que se han dividido los terrenos de la antigua prisión, cuyo uso previsto es el de equipamiento. Hay que recordar que Vimcorsa, en las cuentas que aprobó hace dos semanas, avanzaba ya que trabaja en un proyecto de construcción de viviendas en Fátima y otro en el Campo de la Verdad.

En Fátima su idea es utilizar dos parcelas residenciales municipales en las que levantará 60 VPO. Pero, además, su intención es emplear parte de un solar cuyo uso fijado es el de equipamiento para construir 50 apartamentos para mayores o jóvenes (está por decidir y lo permite la normativa), con la posibilidad de ampliar a otro medio centenar más.

El secretario de la asociación vecinal Amanecer de Fátima, Javier de la Rosa, deja claro que "no es mala medida" la de construir apartamentos, y, por lo tanto, no están "en contra", pero debe ir acompañada con otra que "necesita el barrio", la de contar con un centro de día. Los vecinos de Fátima siempre han pensado que ese centro de día se haría en el solar de equipamiento de la antigua prisión, de ahí su sorpresa con esta idea. "Si se usa el solar de equipamiento para los apartamentos, el centro de día que siempre pedimos se va al traste", lamenta, aunque reconoce que una opción sería adecuar la parte del centro cívico que permanece en desuso y habilitar allí el de día. Además, consideran que la falta de viviendas para mayores podría suplirse instalando ascensores en los bloques que no tienen. Todas estas demandas se las plantearán al presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, cuando se reúnan con él. En este sentido, el propio Fuentes ya aseguró que su intención es negociar con los vecinos el plan de vivienda previsto para Fátima.

Por otro lado, los vecinos quieren conocer el destino del solar ubicado en la calle Guaraní.