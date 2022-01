La plataforma ciudadana No me quites mi hospital ha demandado, desde su nacimiento en el año 2009, la creación de un Plan Director para el Infantil dentro del Reina Sofía, "una idea que dé sentido a las obras que se acometen y las encamine hacia la creación del hospital que los niños andaluces necesitan. Desde entonces hemos visto pasar promesas, como un nuevo edificio independiente anunciado por la entonces consejera, María Jesús Montero; una adaptación del hospital de adultos para niños, ideado por el entonces director gerente, José Manuel Aranda, y por último, el parcheo y la improvisación del antiguo Infantil, paliando sus deficiencias dentro de un edificio, que fue tapiado y asfixiado por las obras para la creación de los Servicios Generales, la UCI de adultos y el edificio de Consultas Externas para adultos".

La plataforma, en un comunicado de prensa, se pregunta: "¿hacia dónde se dirigen estas las reformas?". Este colectivo recuerda que se proyecta, por parte de la Consejería de Salud y del hospital Reina Sofía, un edificio de Consultas Externas Materno-Infantiles, cuyas obras debían haber comenzado a principios del 2020 y estar acabadas a principios del 2022". Sin embargo, No me Quites mi Hospital critica que esta construcción sigue detenida y la mayor parte de las consultas pediátricas y ginecológicas se han trasladado al centro Castilla del Pino, manteniendo el resto ubicadas en los sótanos del Materno-Infantil, "quedando la atención médica dividida y con el consiguiente trastorno para las familias que agrupaban su atención en varias consultas en el mismo día".

Las Urgencias y la Observación del Infantil siguen "enterradas" en una planta baja

Por otro lado, este colectivo explica que se ha creado, en el espacio que las viejas consultas dejaron, una "muy necesaria" UCI Pediátrica, "pero los niños en las plantas de Pediatría (sobre todo los que padecen procesos oncológicos) siguen asomándose a las ventanas para contemplar los muros de los edificios contiguos y sus habitaciones no son del tamaño y la comodidad precisa para largas estancias con sus acompañantes. Los quirófanos infantiles, aunque reformados, siguen siendo de reducido tamaño y resulta difícil el acceso a ellos con niños dependientes de asistencia mecánica como el corazón artificial o la ECMO. Las Urgencias y la Observación del Infantil siguen enterradas en una planta baja que quedó tapiada y sin iluminación ni ventilación. La falta de espacio pues y el cerramiento del edificio destinado a los menores no puede paliarse con reformas. ¿Es este el hospital del futuro que se está planificando?".

No me Quites mi Hospital expone que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en la reciente inauguración de la nueva UCIP, anunció que en breve se reanudaría el proyecto de las consultas Materno-Infantiles, pero con una ampliación del mismo para adecuarlo a la realidad del Covid-19. Sin embargo, "nuestra plataforma vuelve a demandar que el proyecto sea el que debería haberse acometido desde el principio, que en lugar del edificio de Consultas, se debe crear un nuevo Infantil, donde se integren consultas y hospitalización, Neonatología, Cuidados Críticos Pediátricos, Urgencias, Cirugía y quirófanos Infantiles, fisioterapia y la Unidad de Salud Mental Infantil. Un hospital Infantil conectado al Materno entre Neonatología y la zona de hospitalización de las parturientas y unido, por supuesto, a los edificios centrales", añade No me Quites mi Hospital.

La plataforma pide que "se deje de improvisar con el hospital Infantil"

Añade este colectivo que la UCI Pediátrica, recién inaugurada, "podría entonces integrarse en la UCI de adultos, tan desbordada por la epidemia y el mantenimiento de toda la actividad quirúrgica que ha invadido zonas del Infantil como el hospital postquirúrgico y la antigua UCI Pediátrica, ubicándose los adultos críticos en zonas cercanas a Neonatología, por ejemplo. Esto sería un proyecto dirigido, pensado para el futuro de los niños andaluces, ya que sigue siendo este el hospital donde se trasplantan y donde se les conecta a técnicas tan novedosas como el corazón artificial".

Esta plataforma hace un nuevo llamamiento "para que se deje de improvisar con el hospital Infantil, que se abandone la política de parches a un barco que cumplirá 47 años de existencia y que tiene demasiadas grietas y defectos en su estructura y que se proponga un nuevo Infantil en el Reina Sofía que dé respuestas, durante muchas décadas más, a las necesidades de los pequeños".