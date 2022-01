La comisión de investigación del Imdeco en la que se pretende esclarecer el famoso correo que su presidente, el concejal de Deportes Manuel Torrejimeno, envió a la entonces gerente del instituto y hoy concejala, María Luisa Gómez, se puede dar por concluida. Después de la surrealista sesión del pasado 11 de enero, en la que se rechazó por mayoría la propuesta de dictamen que el secretario de dicha comisión, el concejal Rafael Saco de Vox, había elaborado y que debía someterse a votación de los grupos municipales, hoy los grupos de la derecha, PP, Cs y Vox, han logrado aprobar un dictamen conjunto en el que se determina que “ninguna práctica irregular” en la gestión del Imdeco con respecto a los asuntos incluidos en el correo ha quedado acreditada, actuando el edil “conforme a la legalidad vigente y acorde a sus responsabilidades en el seno del organismo que preside”. Este dictamen será el que vaya al pleno donde debe ser de nuevo votado y donde se entiende que la izquierda volverá a votar que no. Meses de comisión de investigación no han servido para poner de acuerdo a los grupos municipales sobre si Torrejimeno debe o no asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido.

El dictamen que se ha aprobado En el dictamen aprobado, se exculpa a Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco, al considerar que no se ha acreditado en las sesiones de esta comisión ni en sus comparecencias “ninguna práctica irregular» por su parte. También se determinaba que el delegado de Deportes actuó en todo caso fruto de la "inexperiencia", que no hubo acoso laboral del edil Cs hacia la exgerente y hoy concejala de Casco, María Luisa Gómez, y que no hay fundamento para pedir responsabilidades políticas. Las conclusiones diametralmente opuestas de la izquierda La izquierda, por su parte, ha planteado otro escrito de conclusiones diametralmente opuestas que no ha salido adelante al no contar con votos suficientes. En este escrito sí consideran que algunas de las acciones recogidas en el famoso correo “rozaban la supuesta ilegalidad” y que Manuel Torrejimeno es “responsable político” de lo ocurrido. PSOE, Izquierda Unida y Podemos presentarán este escrito como enmienda a la totalidad del dictamen que eleven al pleno PP, Cs y Vox. Se entiende que el resultado de la votación será el mismo que el que hoy se ha producido en la comisión de investigación. En las conclusiones de la izquierda se sostiene que Torrejimeno “pudo prevaricar de no ser por la denuncia de la gerente”, a la que tachan de “tránsfuga de libro” por haber tomado el acta de concejal por Cs pese a no pertenecer ya a este partido político. Además consideran que el equipo de gobierno es responsable de lo ocurrido y que ha querido solventar el asunto amparándose en “la inexperiencia y la falta de conocimiento” de Torrejimeno.