La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este martes en Córdoba que "Córdoba ha empezado a despegar" con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha destacado el impulso dado a proyectos como la ronda Norte o la inversión de la Junta en sanidad. López, que ha participado en la Junta Directiva Provincial del PP, ha remarcado que "el PP es el partido de la tierra, de la gente y de Córdoba, porque está pegado a la calle, escuchando a los vecinos, atendiendo a sus demandas y dando soluciones", mientras que "desgraciadamente otros no están en eso", ha advertido la popular, quien ha subrayado que "Córdoba ha empezado a despegar con el Gobierno de Juanma Moreno y el cambio funciona, porque los datos están ahí y a veces son muy fríos, pero expresan las realidades".

Así, ha detallado que "hay infraestructuras históricas para esta ciudad y provincia que estaban paradas y se han puesto en marcha con el Gobierno de Juanma Moreno", citando la Autovía del Olivar y la Ronda Norte, así como "la sanidad, con 48 millones de euros invertidos por el Gobierno andaluz en Córdoba para ampliaciones y construcción de hospitales y centros de salud en la provincia", todo ello "demandas históricas que ahora se hacen realidad", ha ensalzado, entre otras inversiones, como para la instalación de ascensores, con ocho millones de euros. Por tanto, la número dos del PP andaluz ha subrayado que "el cambio funciona", a lo que ha agregado que "ahora lo importante es continuar ese cambio y el despegue", de manera que "ni Córdoba, ni Andalucía se pueden permitir dar un paso atrás", ha defendido la número dos del PP.

Por su parte, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha valorado la celebración de la Junta Directiva Provincial del PP de cara a "iniciar ya este importante año político, porque más pronto o más tarde habrá elecciones autonómicas", a la vez que "se celebra el tercer aniversario de la llegada del gobierno del cambio y Juanma Moreno a la Junta de Andalucía".

Al respecto, ha apuntado que "el cambio se está notando en Córdoba y hace que hoy los cordobeses paguen menos impuestos que antes, que los autónomos tengan más ayudas que antes, que los agricultores y ganaderos tengan un gobierno a su lado que les facilita su trabajo y que quita trabas para todos los emprendedores que quieren buscarse su futuro y trabajar", así como "un gobierno del cambio que trae más exportaciones a los productos de Córdoba", ha afirmado.

Igualmente, el popular ha aplaudido que la Junta "ha sacado del cajón tantos proyectos durante estos tres años que el gobierno del PSOE anterior tenía abandonados totalmente y que hoy están terminados o en marcha", poniendo como ejemplos la Ronda Norte de la capital, la Variante de las Angosturas y la red secundaria de La Colada.

A su juicio, "el Gobierno de Juanma Moreno le sienta bien a Córdoba y tiene que seguir", algo para lo que "se va a trabajar desde el PP de Córdoba en cada rincón de la provincia, en cada pueblo y cada casa, para hablar con los vecinos y contarles todo lo que hemos hecho durante estos tres años, el trabajo que hay y todos los proyectos de futuro", con el fin de que "Juanma Moreno siga cambiando esta tierra", ha apoyado.

Fondos europeos

Loles López ha manifestado también que el presidente de la Junta ha ido a Bruselas "a defender a Andalucía", mientras que "el PSOE y Juan Espadas defienden a Pedro Sánchez, que da el dinero de todos los españoles a dedo y no con criterios objetivos", en relación al reparto de los fondos europeos Next Generation para la recuperación como consecuencia de la pandemia. La número dos del PP regional ha dicho que "el PP es el partido de la tierra por una cuestión esencial, al tener muy claro que no hay absolutamente nada por encima de Andalucía, ni tan siquiera la ideología", de forma que "lo primero son los andaluces y por eso el presidente se encuentra una vez más haciendo lo que siempre ha hecho, defender esta tierra, en este caso, en Bruselas defendiendo a Andalucía", ha aclarado. Frente a ello, la popular ha lamentado que "el PSOE en esta tierra y Juan Espadas se dedican a defender a Pedro Sánchez, que es quien maltrata todos los días a esta tierra".

Como ejemplos de "maltrato" de Sánchez a la comunidad, López ha mencionado el hecho de que "negaran" desde el Ejecutivo la liquidación del IVA del año 2017 y "realmente han tenido que reconocer que nos adeudan 534 millones de euros a los andaluces", o con los fondos europeos, "de ahí que el presidente de la Junta de Andalucía esté defendiendo a esta tierra en Bruselas ante el reparto que quieren hacer a dedo", ha apostillado.