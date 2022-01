La llegada de viajeros se recupera en Córdoba a medida que la pandemia de coronavirus permite la movilidad de las personas, pero los resultados todavía se encuentran lejos de los niveles previos a la crisis sanitaria y el sector apunta que la actividad podría tardar años en regresar a sus mejores cifras. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este martes la Encuesta de ocupación hotelera, que indica que Córdoba recibió el año pasado 612.825 visitantes, lo que representó un aumento del 58% respecto al 2020, cuando el estado de alarma obligó al cese de actividades no esenciales para frenar el avance del covid.

Este incremento, pese a ser destacado, no ha sido suficiente para volver a los niveles del 2019, año en que la provincia recibió 1.215.718 turistas, un 50% más que ahora. En línea con estos datos, las pernoctaciones han experimentado una evolución muy similar, con 1.074.901 noches de hotel contratadas en el 2021, un 58% más en tasa interanual, pero un 48% por debajo de lo ocurrido en el ejercicio previo a la pandemia, cuando los hoteles cordobeses registraron 2.055.705 pernoctaciones.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, afirma que el incremento anual de turistas "es lógico" dado que en el 2020 "hubo cierre obligatorio y un gran número de hoteles cerrados durante todo el año, se plantearon unas restricciones muy fuertes", recuerda.

No obstante, sobre la situación actual del sector, señala que la ciudad de Córdoba tiene en torno a una docena de hoteles cerrados y otros establecimientos abren sus puertas de manera esporádica, dependiendo de la ocupación. "Las ocupaciones en diciembre han caído de forma brutal y la situación es muy crítica", subraya, para añadir que a esto se suma "el encarecimiento de un 300% en los suministros de luz, agua y gas sin poder mover nuestras tarifas, que están bajando porque hay mucha oferta".

De este modo, el presidente de la patronal explica que el turismo internacional "está desaparecido", por lo que "estamos trabajando con reservas de última hora". Consultado por la evolución de los precios en el 2021, detalla que, "en general, con respecto al 2019 cayeron entre un 35% y un 40%".

La sexta ola de la pandemia, además, está afectando a la actividad turística y Félix Serrano recuerda que "diciembre se esperaba mejor, pero a raíz de ómicron (la nueva variante del coronavirus SARS COV-2) los últimos días, desde el 22 de diciembre hasta Reyes, cayeron las reservas en torno a un 60% y las tarifas bajaron. Esta es la tendencia que está habiendo en enero, no tenemos capacidad para abrir", lamenta.

Consultado por las perspectivas de recuperación para los hoteles, el presidente de Aehcor destaca que "todo es muy incierto", dado que la actividad depende de la evolución de la crisis sanitaria. "No tenemos turismo internacional, que es el 48% de nuestro mercado, no se ha programado para el 2022. Esperemos que se vaya retomando para el 2023, pero no serán la misma cantidad de visitantes que en el 2019. Esto se va a alargar mucho en el tiempo", augura.