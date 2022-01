La huelga de secretarios judiciales, convocada para mañana miércoles por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, tendrá, previsiblemente, un seguimiento "importante" en Córdoba en opinión del secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia, José Antonio Guerra, quien ha confirmado este martes que "se tendrán que suspender juicios" pese al establecimiento de servicios mínimos.

Estos servicios oscilan entre el 10% de la Audiencia provincial y el 30% de otros órganos judiciales. De este modo, José Antonio Guerra, que los ha dictado para toda la provincia siguiendo la resolución del Ministerio de Justicia, ha precisado que los letrados que estén de guardia tendrán que acudir a su puesto de trabajo.

Contando con este, mañana trabajarán tres letrados para los juzgados de Instrucción y Violencia de género; otros tres para Primera instancia y el juzgado de lo Mercantil (como servicios mínimos se establecen algunas actuaciones del Registro Civil y los internamientos involuntarios de personas incapaces); en lo Contencioso habrá un secretario judicial de servicios mínimos y en los juzgados de lo Social, otro, y en los juzgado de lo Penal, Menores y Vigilancia penitenciaria trabajarán, al menos, tres letrados. Además, los órganos judiciales de los pueblos contarán con los secretarios judiciales de guardia.

Consultado por la repercusión de la huelga en los juicios, el secretario coordinador explica que "el letrado de la Administración de Justicia no tiene por qué entrar en la sala, pero sí tiene que documentar y firmar, ejercer la fe pública del juicio. Si él no lo hace, el juicio es nulo", comenta, aclarando que este funcionario tiene que dar fe de que el juicio se ha celebrado y del contenido de la grabación.

José Antonio Guerra señala que "en Córdoba, el seguimiento de la huelga puede ser importante", aunque "en otras provincias parece que no estaba la gente tan sensibilizada", y recuerda que no la ha convocado la asociación mayoritaria, que es el Colegio nacional de Letrados de la Administración de Justicia, sino la UPSJ.

También valora que las reivindicaciones de estos profesionales, que demandan, entre otras medidas, la equiparación salarial con otros funcionarios del grupo A.1 como jueces y fiscales, son "históricas", dado que sus tareas se vienen incrementando desde el año 2003 "y después se soportó la bajada de sueldo que hubo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y no se ha recuperado el poder adquisitivo". Este responsable recuerda que se trata de un cuerpo superior jurídico, cuya oposición tiene un temario de cerca de 300 temas, y que estos profesionales tienen la carrera de Derecho.

Sin avances en la negociación

De su parte, el portavoz de la UPSJ, Francisco Aguilar, ha indicado este lunes que la convocatoria de huelga se mantiene porque "no ha habido un acuerdo (con el Ministerio de Justicia) que permita la desconvocatoria y la resolución del conflicto. En los últimos días no se ha avanzado en la negociación", destaca, haciendo hincapié en que el Gobierno no ha cedido en ningún aspecto.

En este sentido, preguntado por los próximos pasos, manifiesta que "si no se producen avances, habrá que valorar la jornada de huelga y esperemos que en función de los resultados, porque esperamos que el respaldo sea muy mayoritario, el Ministerio intente resolver el conflicto".

Aguilar también apunta que "se han establecido unos servicios mínimos que entendemos que son excesivos", pero, como se ha referido, en la UPSJ confían en que el seguimiento de la huelga sea "mayoritario en Córdoba y a nivel nacional por cuanto que así lo han manifestado los compañeros y las compañeras en las asambleas convocadas en todos los partidos judiciales en apoyo a las reivindicaciones que la justifican".