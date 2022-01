El portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) haya entregado al Gobierno un documento en el que se descarta la titularidad de la Iglesia Católica sobre unos 1.000 bienes en toda España, entre los que no está la Mezquita-Catedral de Córdoba, ha resaltado que queda «totalmente claro» que la Iglesia «es el legítimo propietario» de dicho monumento. Jiménez Güeto ha señalado que «es evidente que no es discutible quién es el legítimo propietario de este templo», a la vez que ha recordado que «inmatricular no significa adquirir propiedad, sino dar publicidad a una propiedad».

