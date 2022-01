El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado esta lunes la campaña de publicidad antiabortista instalada en las marquesinas de Aucorsa y ha afirmado que "hay una norma, que es la ordenanza de publicidad exterior que rige en el Ayuntamiento de Córdoba, que esa campaña no incumple en ningún sentido. Esa es la parte que nos toca a nosotros".

De este modo, después de que en los últimos días diferentes entidades y colectivos como la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, el Consejo del Movimiento Ciudadano e IU hayan reclamado la retirada de estos carteles por considerar que constituyen una forma de acoso que atenta contra un derecho de las mujeres reconocido por una ley en vigor, ya que en ellos se puede leer "Rezar frente a una clínica abortista está genial", el alcalde ha señalado que "no hay que alentar polémicas donde no existen".

Bellido ha opinado que "en una campaña que habrá a quien le guste y quien no le guste, quien la defienda y quien no la defienda, lo que no podemos coartar es ni la libertad de expresión ni por supuesto que se puedan generar opiniones a favor y en contra de determinadas leyes, que es lo que al final esa campaña está haciendo", dado que la publicidad advierte de que "este mensaje podría ser cancelado por la inminente reforma de la ley del aborto".

A juicio del regidor municipal, "buscar más allá no tiene sentido, porque los espacios publicitarios están a disposición de quien quiera y si el día de mañana viniera una campaña publicitaria donde defendiera otra visión opuesta, también tendría abiertas las puertas de la publicidad".

Bellido ha recordado, además, que "el pleno del Ayuntamiento de Córdoba ya se posicionó sobre este tema y rechazó una moción que iba en el sentido de los mismos que ahora están demandando la retirada", en referencia a una propuesta realizada por IU y Podemos el pasado septiembre para condenar el acoso a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo y eliminar las subvenciones municipales a entidades provida.