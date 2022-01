El consejo de distrito de Trassierra se lamenta a través de un comunicado de la "nula atención" que recibe del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Según explica, las asociaciones y colectivos que componen el consejo de distrito Trassierra han presentado a lo largo de este mandato municipal y el anterior una lista con los problemas que tiene la sierra de Córdoba, "entre los que se destacan los más importantes y sin que el gobierno municipal haya dado respuesta a los mismos".

Entre los diez retos para Córdoba, dice el consejo de distrito, están las barriadas periféricas, sobre las que el Ayuntamiento "pasa de puntillas, con el mayor de los desprecios a la sierra de Córdoba".

Añaden que desde el Ayuntamiento se sigue sin responder al problema de desarrollo urbanístico de Trassierra; al funcionamiento regular del centro cívico; al arreglo de caminos, algunos de los cuales han servir para el tránsito de vehículos de emergencias en casos de incendios.

Igualmente piden una solución al problema del ciclo integral del agua para Llanos de Arjona y para la urbanización Las Jaras, o el adecentamiento para transeúntes del camino que une Trassierra con Campo Alegre.

En definitiva, para el consejo de distrito de Trassierra, "el Ayuntamiento no quiere o no sabe qué hacer con la sierra de Córdoba para que sea un elemento útil para los ciudadanos" y el gobierno municipal "no quiere asumir las competencias de los servicios públicos básicos de obligado cumplimiento que tienen asignado por ley".

El consejo de distrito insiste en que todas sus peticiones han sido trasladadas en varias ocasiones al alcalde y al concejal de la Junta Municipal de Distrito Suroeste.