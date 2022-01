La concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha criticado este miércoles que el Gobierno municipal "no hace nada" por mejorar el recinto ferial de El Arenal para la Feria tras dos años sin celebrarse la fiesta y existiendo un dictamen de la comisión técnica ciudadana con un conjunto de encargos para que el Consistorio se hiciera cargo de ellos. "Tras dos años y medio solo se ha iniciado la primera fase del arreglo de la calle del Potro, No se ha hecho nada más", ha asegurado la concejal socialista.

También ha denunciado que no existe partida presupuestaria este año en la Gerencia municipal de Urbanismo para el recinto de El Arenal, siendo -en su opinión- nula la apuesta económica, ya que hay "cero euros" para realizar mejoras en el espacio ferial.

Carmen González ha recordado que el dictamen de la comisión, integrada por los colectivos que "viven y hacen posible la Feria" y por empresas municipales, hacía una serie de encargos al Ayuntamiento como compatibilizar los distintos usos del recinto durante el resto del año, soterrar las canalizaciones de agua y de luz, buscar una solución al montaje y desmontaje de las casetas, arreglar la calle del Potro y mejorar los accesos peatonales desde la autovía y desde el distrito Sur y Levante.

Además, el dictamen también instaba al Ayuntamiento -ha continuado la concejal- a crear una ordenanza municipal de la Feria "para darle protección jurídica" y a estudiar la participación de los jóvenes en esta fiesta.

"Tras dos años y medio solo se ha iniciado la primera fase de reforma de la calle del Potro. No se ha hecho nada más. Tras dos años que no ha habido Feria por la pandemia del covid-19 se podía haber terminado el trabajo administrativo como el de la ordenanza, peor no se ha hecho nada", ha insistido Carmen González.

Igualmente ha criticado que no se ha trabajado desde el Ayuntamiento con los colectivos ciudadanos implicados en la Feria, por lo que ha calificado esta postura de "dejadez" y ha afirmado que "no se ha respetado su trabajo".

Sin embargo, pese a todas estas circunstancias, Carmen González ha augurado que la Feria de Córdoba de 2022, si es que la pandemia lo permite, "va a ser maravillosa", porque "los cordobeses tienen muchas ganas" de celebrarla.