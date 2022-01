Efectivos del parque central del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba han intervenido en la tarde de este miércoles en la extinción de un fuego originado en el cuadro eléctrico del colegio Mediterráneo, localizado en la calle Crucero Baleares del barrio Parque Figueroa.

Fuentes consultadas por este periódico han informado de que el siniestro se ha originado en torno a las 19.00 horas de la tarde y que ha obligado a evacuar a las personas que en esos momentos asistían a las clases de adultos en el centro. También han precisado que no ha habido que lamentar daños personales.

Por el momento, no ha sido posible conocer más detalles sobre el origen del siniestro y desde el SEIS no han podido precisar los daños ocasionados por el incidente, dado que los efectivos aún no han finalizado su actuación en el lugar.