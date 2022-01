El sindicato UGT en Córdoba ha señalado este lunes en un comunicado que "la creación de nuevos centros educativos es un síntoma de riqueza y renovación, una apuesta por la educación y por poner en valor uno de los grandes pilares del estado de bienestar. Después de más de 30 años de espera, el IES que se ha construido en al barrio de Miralbaida, que se va a llamar IES Casiana Muñoz Turrón en honor a la científica cordobesa, se ha puesto en marcha esta semana con la asistencia de 37 alumnos de educación secundaria. Se espera que llegue a albergar a 530 alumnos".

"Para poner en marcha un centro educativo de estas características se ha comenzado con la dotación de siete docentes para que estos 37 alumnos puedan comenzar con sus clases. La Delegada de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha anunciado que se irá aumentando el número de docentes según vaya aumentando el número de alumnos. Esta es una decisión y actuación lógica, a mayor cantidad de alumnos se precisa una mayor cantidad de docentes que les de clases. Pero, ¿qué ocurre con el personal laboral que atiende el centro?", indica UGT en el comunicado.

Según UGT, "la puesta en marcha de un edificio de este tipo supone también dotarlo de unos servicios que son imprescindibles, como es el de la atención de los ordenanzas, del personal de limpieza o del personal necesario para la atención a alumnado con necesidades educativas especiales. Pero este tipo de personal es, como viene siendo por esta Consejería, tan prescindible como denostado".

"A nadie se le ocurre montar una empresa y pensar únicamente en las personas que van a producir, también deben pensar en los servicios que se dan dentro de la misma empresa, como la limpieza de las instalaciones o las personas que atienden a los clientes cuando llegan. Pues esta Consejería no, solo piensa en los docentes y en inaugurar un centro para la foto", añade este colectivo.

Petición desde el sindicato

"Desde UGT Servicios Públicos hemos presentado escritos para que se dotase de personal laboral este centro antes de que se pusiera en marcha. Entendemos que los docentes no van a estar desde el mes de septiembre de brazos cruzados sin alumnos a los que atender, pero el mismo tiempo han tenido para prever la contratación del personal laboral necesario y no tener que quitarlo de otros lugares donde están desarrollando sus tareas, o ¿acaso se han llevado a docentes de su centro de origen, donde estaban dando sus clases, para que empiecen a impartirlas en este centro? No, son plazas de docentes de nueva contratación porque no van a dejar de dar el servicio a unos alumnos para empezar a dárselo a otros. Pues con el personal laboral sí se atreven a quitarlos de su puesto de trabajo y enviarlo a otro lugar a dar un servicio. Esta es la calidad que defiende la Administración General de la Junta de Andalucía", reclama el sindicato.

"Desde UGT Servicios Públicos exigimos a la Consejería de Educación y Deporte que haga las tramitaciones oportunas para que se dote de personal laboral propio y público un centro de nueva creación con todos los servicios que precisa, tanto de atención por los y la ordenanzas, el servicio de limpieza y el de atención a alumnos con necesidades especiales y no se dedique a restar personal y servicios en otras dependencias de esta Delegación ni a privatizar servicios, generando empleo público de calidad", reivindica este sindicato.