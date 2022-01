El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Córdoba "se va a gastar un pastizal de dinero público para una foto" con su stand propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Según ha afirmado, el Ayuntamiento se va a gastar "71.000 euros en una foto del alcalde. José María Bellido, y de la delegada de Turismo, Isabel Albás", puesto que "no se va a presentar nada" de actividades, ni de agenda, ni de nuevas infraestructuras.

En su opinión, va a ser para Córdoba "el Fitur más bochornoso y triste de la historia de los últimos 40 años", porque no hay programación. Ante estas circunstancias, García se ha mostrado partidario de haber ido a Fitur con el stand provincial de la Diputación de Córdoba. Para el portavoz del grupo municipal de IU, "no es culpa de los trabajadores del Imtur, sino de las personas que dirigen el instituto", porque se han hecho magníficas ediciones anteriores y no solo con los gobiernos municipales de IU, sino también con los del Partido Popular.

También ha criticado las numerosas personas que van a ir desde el Ayuntamiento a la feria en Madrid, porque "va a ir un ejército de personas a Fitur, pero no hacen nada por la gestión turística".

Tampoco se ha mostrado conforme con el patio presentado por el Ayuntamiento para Fitur, porque -en su opinión- se ha escogido un recinto que no es de los que concursan y aunque sea "precioso desde el punto de vista de los sentidos", no es representativo de la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.