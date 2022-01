La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado este lunes en un Encuentro Ser titulado La base logística del Ejército. Una gran oportunidad para la provincia de Córdoba en el que ha participado también la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat. En su intervención, Robles ha adelantado que es "cuestión de días o de algunas semanas" que podamos firmar el convenio económico de la base logística del Ejército con el Ayuntamiento de Córdoba, que aportará 25 de los 350 millones de euros de presupuesto del proyecto. En noviembre del año pasado, en la Feria Internacional de Defensa celebrada en Madrid, ya se anunció que la intención era firmarlo a principios de este año y el resto del calendario de actuaciones.

Por su parte, la negociación con la Junta de Andalucía, que aportará 100 millones, "va más retrasada", señaló Robles, "aunque me consta que el director general de Infraestructuras y el alcalde de Córdoba se han reunido para avanzar en este sentido" y me consta que la voluntad de la Junta es "total y hay máximo compromiso". Sin embargo, aunque el convenio con el Ayuntamiento se firmará "de forma inminente", con la Junta se dilatará algo más". Cabe recordar que la Junta de Andalucía está en proceso de negociación de los presupuestos autonómicos. El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, confirmó, por su parte, que "la disponibilidad presupuestaria está resuelta desde el año pasado y ya nos han entregado los últimos documentos para justificar el alcance del convenio y las obras que se van a realizar y estamos pendientes de la firma, que se hará en cuestión de poco tiempo".

En cualquier caso, el calendario fijado por el Ministerio de Defensa marcha "a buen ritmo y según las previsiones iniciales". Según la ministra, ya está en ejecución el estudio geotécnico y en torno a marzo está previsto sacar a licitación la realización técnica del proyecto. El siguiente paso será a finales de agosto o principios de septiembre para proceder al cerramiento de la parcela. "En octubre, saldrá a licitación la urbanización de la zona, con la idea de que a principios del 2023 empiece la construcción de los edificios", reiteró.

En este sentido, Robles ha subrayado que en la elección de Córdoba como sede de la base logística pesó no solo la solidez del proyecto presentado sino la disponibilidad de la parcela, que no requería una fase previa de expropiación de los terrenos, lo que fue un "factor determinante" para decidir que fuera esta y no otra ciudad la que acogiera el proyecto. La ministra aprovechó su paso por Córdoba para recalcar en reiteradas ocasiones el ambiente de intensa colaboración existente en torno a este proyecto entre todas las partes implicadas, derrochando elogios hacia el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), al que calificó de "excepcional" ante la sorpresa de algunos miembros de su propio partido.

La ministra ha subrayado en su intervención que "tanto el Ministerio, como la Secretaría de Estado y el Ejército de Tierra velaremos porque haya máximo rigor, que los proyectos que se seleccionen sean los mejores, los más avanzados y que se cumplan los plazos y no haya dilación en el tiempo" porque todo su equipo tiene claro que "aquí no podemos permitirnos retrasos porque lo merece Córdoba, Andalucía y el Ejército de Tierra". El cumplimiento de las actuaciones dependerá también en gran medida, indicó la ministra, "de la solidez, el rigor y la austeridad de las propuestas de las empresas que se presenten a la licitación de las distintas fases".

El 9 de febrero, el Ejército informará de los perfiles profesionales que necesita

Una de las cuestiones pendientes es la especialización del personal que deberá trabajar en la base logística, en materias que aún están por definir. En este sentido, el Jefe del Estado Mayor del Ejército ha informado de que el próximo 9 de febrero está prevista la realización de un taller sobre talento digital en la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid en el que se dará a conocer las titulaciones universitarias de especialización y también los títulos y necesidades de Formación Profesional que requerirá la puesta en marcha de la base logística, así como las modificaciones necesarias en los planes de estudio o la introducción de nuevos títulos para atender la demanda de puestos muy especializados. El general Enseñat ha insistido en que "se está trabajando en perfilar el listado de perfiles, pero se trata de un proceso porque hablamos de tecnologías emergentes".

Robles, por su parte, ha añadido que se informará de los perfiles formativos que se requieren tanto a las universidades como a la Junta de Andalucía para intentar que se incorporen en los planes de estudio, aunque "es objetivo del Gobierno de España apostar por nuevos títulos de FP especializados en todo el territorio para fomentar la industria auxiliar". En su opinión, lo que viene "requiere una formación profesional que hasta ahora no se estaba ofreciendo en España y tenemos que trabajar en el ámbito universitario, donde está el talento, y también para el uso técnico de toda esa tecnología". El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado de que ya se está trabajando en perfilar opciones para que los civiles interesados en colaborar en la tecnología o la ingeniería de la Defensa puedan formarse en ese ámbito.

En la base trabajarán 600 militares, cien funcionarios y alrededor de 1.000 personas como personal laboral con alta especialización. En concreto, según el general Enseñat, será imprescindible contar con profesionales formados en tecnologías emergentes y disruptivas como Big Data, sistemas de inteligencia artificial, que se aplicarán en el análisis y toma de decisiones, en realidad virtual, sistemas autónomos de transportes, automatización en almacenes y geolocalización. La idea es modernizar todos los sistemas y que la concentración de las once sedes del Ejército que actualmente están dispersas en una sola mejore su eficacia y eficiencia en términos de sostenibilidad, tecnología e innovación. De momento, no está prevista la apertura de un concurso oposición para la incorporación de personal en la base, ya que los puestos de trabajo que irán surgiendo estarán vinculados en la fase de Infraestructuras a las empresas de construcción que participen en el proyecto.

Sobre la incorporación de los primeros efectivos, Robles y Enseñat han indicado que el parque central de El Higuerón actuará como embrión de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, donde se formarán en nuevas tecnologías las personas que en el 2026, cuando todo esté funcionando, se incorporen a la base logística. "En El Higuerón, ya está todo preparado para acoger a los militares y empezar a formarlos", han indicado Robles.

Empresas de mantenimiento y de servicios

En relación con el tipo de empresas que podrían trabajar con la base logística, tanto en su puesta en marcha como una vez empiece a funcionar, Enseñat ha indicado que serán principalmente empresas centradas en labores de mantenimiento, ya que el Ejército trabajará sobre la lógica predictiva, intentando evitar averías, y no con el sistema tradicional que supone actuar una vez estas se producen. También tendrán un papel clave las empresas auxiliares de bienes o de servicios "para la fabricación de piezas de repuesto" así como empresas de servicios, ya que habrá contratas "de seguridad, limpieza, comedor, cafetería o mantenimiento de infraestructuras" aparte del personal de la propia base.

En su opinión, "la industria tiene mucho que aportar en esas labores de mantenimiento y asesoramiento", aunque no cree que esto lleve a las grandes firmas a instalarse en Córdoba, ya que "una de las ventajas de Córdoba son las comunicaciones terrestres". En cualquier caso, valoró que "Córdoba debe hacer atractiva la localización de empresas en el entorno próximo".

La base no aumentará el uso del aeropuerto de Córdoba

En cuanto a las necesidades de transporte que supondrá la base logística del Ejército en Córdoba, el Jefe del Estado Mayor del Ejército ha indicado que "el transporte se realiza por carretera, por lo que será necesario establecer un acceso a la A4 para este fin, una circunvalación para que el transporte por carretera de equipos pesados no interfiera en las poblaciones cercanas a la base". Aparte de eso, "en el momento en que se desarrolle el ansiado corredor ferroviario y cambie el transporte de España, permitiendo el traslado ferroviario de mercancías", el Ejército apostaría también por esta vía. Lo que descartan es que la base saque el aeropuerto de la actual situación de infrautilización, ya que el transporte no se realiza por vía aérea.

En el encuentro han participado el alcalde de la ciudad, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, que han reiterado su compromiso con el proyecto y destacado la unidad institucional como base desde el inicio de esta iniciativa.