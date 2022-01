Somos un sector privilegiado, por supuesto que sí. Tenemos problemas, las administraciones ponen más trabas de lo que ayudan, no llueve… pero hay varias realidades incuestionables: nunca se han producido aceites de tan alta calidad como hoy en día, y Córdoba es la abanderada de los aceites de calidad; agronómicamente, España es líder incuestionable en producción y avances en el cultivo del olivar.

Tenemos los mejores agricultores, los mejores técnicos y somos el espejo en el que se mira quien quiere ser alguien en aceite de oliva. ¿Es ser muy complaciente? Puede ser, pero es que somos tan derrotistas en este sector que de vez en cuando hay que recordar de dónde venimos y dónde estamos.

Y por supuesto tenemos las mejores almazaras. No conozco otro sector donde existan dos tipos de clientes: a los proveedores de aceitunas en nuestras fábricas se les denomina clientes. Y no es casualidad, son tan importantes para nosotros como lo son nuestros clientes de aceite. Porque sin los agricultores no somos nada. Y por todo esto me cuesta tanto trabajo entender que se pongan tantas trabas teóricamente "protegiendo" al agricultor que si tiene algún problema con su almazara al año siguiente se va a otra. Pero en la mayoría de los casos no se va, porque el almazarero hace su trabajo y nuestra relación con nuestros agricultores es excelente.

Se creó la ley de la cadena alimentaria para evitar discrepancias de precios y abusos a la parte más débil de la cadena. No digo que en otros sectores no ocurra, pero desde luego no en el nuestro. Nunca la transparencia de precios en el aceite de oliva ha sido tan clara. En las almazaras tenemos un gran respeto por nuestros agricultores, vamos de la mano para intentar obtener la mayor rentabilidad y calidad en nuestros productos para ellos. El agricultor toma sus propias decisiones sobre el momento de comercializar su producto y nosotros somos los primeros que nos alegramos si obtiene el mejor precio.