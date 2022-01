¿Qué expectativas tiene la economía cordobesa para 2022?

No me resisto a no dar una opinión positiva, pero de menos a más conforme vayan avanzando los meses y veamos cómo evoluciona esta sexta ola. Las expectativas de las empresas son positivas. Si 2021 iba a ser el año de la recuperación y fue mejor que el 2020, que fue el año de la llegada del covid, en 2022, desde el prisma empresarial, creemos que debe ser el año de la normalización empresarial para todos los sectores. Hoy por hoy apostamos por ser optimistas con los pies en el suelo. Debe ser un año que vaya de menos a más y a ver si de aquí a marzo superamos esta situación y se restablece la normalidad.

¿Quién tiene que tirar el carro para que se cumplan estas expectativas?

La situación sanitaria es lo primordial, porque ante situaciones como las que estamos viviendo todo se paraliza, se ralentiza. Tienen que tirar del carro las empresas que tienen capacidad de seguir invirtiendo y apostando por el desarrollo económico, y te aseguro que hay empresas en esa disposición, y la Administración, que debe ponerlo lo más fácil posible para que haya valientes que, arriesgando su patrimonio, sean capaces de invertir en el desarrollo económico.

¿Esperaba que la situación a comienzos de 2022 estuviera como se encuentra en la actualidad?

Nadie esperaba esto en el verano de 2021 y que íbamos a finalizar el año 2021 y el comienzo de 2022 en esta situación de contagios, de bajas laborales, de situaciones absolutamente desmadradas, ni desde el ámbito empresarial, ni desde el ámbito científico-sanitario. Esta sexta ola ha condicionado todo nuevamente.

¿Cómo afecta esta incertidumbre y estos altibajos a la economía cordobesa?

La incertidumbre, todos lo sabemos, es el peor socio que puede tener un empresario. No se toman decisiones, todo se inmoviliza, todo se paraliza y se ralentiza y es muy importante la confianza y la seguridad en las condiciones objetivas para el desarrollo empresarial.

¿Qué está siendo lo peor en estos casi dos años de pandemia?

Desde la empresa, la ralentización de todo, no se han tomado decisiones, no se han realizado las inversiones que estaban previstas, las prioridades de la Administración han cambiado, porque las administraciones, desde la local a la nacional, han dedicado más recursos y más trabajo a cuestiones que en una situación de normalidad no hubieran sido así.

¿Se podía esperar lo que está ocurriendo con la crisis de materias primas y las dificultades del transporte?

Tenemos que valorarlo desde dos momentos diferentes. Cuando en marzo de 2020 se decreta el estado de alarma y se paraliza la actividad en el mundo, se produce un colapso generalizado en el transporte internacional (fundamentalmente, marítimo y aéreo) y la paralización de la fabricación de los componentes necesarios para la elaboración de productos tecnológicos. Eso se tenía que haber ido viendo. En 2020, por supuesto, era imprevisible. Una vez que saltan las alarmas, las previsiones tienen que estar ahí; otra cosa es que no se hayan tomado las decisiones adecuadas en el momento oportuno y cuando se han adoptado siempre ha sido con retraso. Es muy difícil la situación, creo que estamos en vías de solución y según los técnicos expertos la normalización no llegará hasta avanzado 2022. En 2020 no se lo podía esperar nadie, porque eso fue como una lápida que te cae encima. En el año 2021 sí habría que haber empezado a tener previsiones de futuro.

¿Qué consecuencias está teniendo esto para Córdoba?

Estamos en una economía globalizada y hay materias y productos que no se producen en España y esto nos repercute en función de los sectores, como sucede con el automóvil. Hay industrias que están presentando ertes por la falta de materia prima para poder seguir produciendo, pero es que en el sector agroalimentario, fundamental para esta provincia, el tema del transporte también ha incidido. Está encareciendo los costes y la ventas de productos, fundamentalmente por el transporte, pero también por el coste de la energía, la subida impositiva, que la vamos a tener y se notará en los próximos meses, … está todo hilvanado. En grandes industrias de Córdoba se están observando las consecuencias, porque se ha multiplicado por dos y por tres la factura energética, fundamentalmente en el caso del metal, cobre o cemento… Esta situación también está provocando que algunas empresas reconviertan su necesidad energética a otras fuentes, como las placas solares… Cada vez son más las peticiones para colocación de paneles energéticos en los techos de las naves, en los terrenos afectos a las industrias para ir sustituyendo esa energía tradicional por una energía más sostenible y más económica. Lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio y también se produce un colapso importante en la Administración.