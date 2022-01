El Ayuntamiento de Córdoba ambiciona impulsar por fin el anillo verde definido en su PGOU, un documento aprobado en el 2001, como elemento de identidad urbana de la ciudad y para convertir la capital cordobesa en una de las ciudades españolas con mayor estándar por habitante de zona verde urbanizada a medio plazo. Pero, ¿qué es ese anillo verde que ya tiene hasta logo y qué lo forma? Se trata de un sistema de parques públicos, unos urbanizados y otros no, unos en ejecución y otros aún en estudio, que abrazan la ciudad de este a oeste. El planeamiento persigue la creación de estos corredores ecológicos para que contribuyan a la biodiversidad de la ciudad y a la mejora de las condiciones ambientales (no hace falta recordar las temperaturas estivales que se alcanzan), así como para responder a necesidades de esparcimiento o deportivas e, incluso, de cohesión social entre cordobeses de distintas zonas.

Las primeras grandes actuaciones del anillo verde fueron las acometidas en los parques urbanos de Miraflores (en el distrito Sur) y La Asomadilla (distrito Norte), ambos ya con solera en la ciudad. En la actualidad, se encuentran en ejecución la parte central del Parque de Levante y la primera fase del Parque del Canal (bautizada como Parque del Flamenco). Cuando estén totalmente acabados sumarán 23,5 y 20,5 hectáreas, respectivamente, al anillo. A ellos podría unirse la ejecución recientemente iniciada de los trabajos de puesta en valor, conservación y protección del área natural del Parque de El Patriarca que, aunque está situado fuera del anillo verde en puridad, lo complementa como una extensión del sistema general de espacios libres hacia el norte de la ciudad.

[Pulsa aquí para ampliar el gráfico]

La culminación del anillo verde dependerá del impulso que se le dé en años venideros a otros cuatro grandes parques urbanos: el Parque del Molino de los Ciegos (distrito Levante), situado junto al Parque de Levante, con una extensión de 6,50 hectáreas; el Parque de Chinales, situado en las proximidades del Parque de La Asomadilla, con 5,34 hectáreas; el Parque de Poniente-Figueroa (distrito Noroeste), ubicado junto al trazado de la ronda de Poniente, con una extensión de 9,50 hectáreas; y el Parque de Poniente-Miralbaida, localizado en un nudo de comunicaciones, con una extensión de 7,50 hectáreas, para el que el gobierno local ha solicitado fondos europeos y quiere priorizar. Partido Popular y Ciudadanos se han marcado este reto como uno de los objetivos políticos del mandato y esta misma semana han dado un paso más al solicitar financiación de los fondos Next Generation para ese parques.

En la actualidad están proyectadas más de un centenar de hectáreas de zonas verdes y nuevos parques que rodearán de este a oeste la capital.

Parque de Miralbaida: Un oasis en medio del tráfico

El gobierno municipal ha informado esta semana de uno de los proyectos presentados al llamado Plan de recuperación, transformación y resilencia de la economía, con el fin de lograr financiación europea: el Parque de Poniente- Miralbaida. Según el proyecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el parque estará ubicado junto a un gran nudo de comunicaciones y a la altura del túnel de los Omeyas, donde confluyen la ronda de Poniente (en su tramo parcialmente soterrado), la carretera de Palma del Río, la calle Cañada Real y el trazado del ferrocarril.

La creación de un parque en este nudo de comunicaciones, con una fuerte concentración de tráfico, será un alivio de las emisiones de CO2 y de ruido. Se planea un parque de unos 75.000 metros cuadrados, con huertos urbanos que han sido demandados por la ciudadanía y funcionan con éxito, por ejemplo, en el Parque de La Asomadilla. El futuro espacio resultará primordial para conectar peatonalmente barrios que ahora están separados entre sí como los de Miralbaida, Electromecánicas, Noreña, Olivos Borrachos y Zoco.

Parque del canal: En fase de redacción del proyecto

El Parque del Canal, conocido también como de la Arruzafilla, está en fase de redacción del proyecto. El último movimiento para sacar adelante esta iniciativa se registró en mayo, cuando salió a concurso la redacción del mismo. Este parque ocupará un total de 10 hectáreas que se sumarán a las 10,5 del Parque del Flamenco (que es el nombre que ha recibido la parte del Parque del Canal más pegada a San Rafael de la Albaida). Se sitúa entre las glorietas Académica García Moreno (la previa a la de los cines de El Tablero) y Santa Beatriz (la que llega al Carrefour si se coge la salida por la calle Poeta Emilio Prados). El coste de esta actuación asciende a 4 millones, aunque en este presupuesto se incluye la primera fase del Flamenco.

Parque del flamenco: Ya se están plantando árboles

El Ayuntamiento de Córdoba logró iniciar las obras de acondicionamiento del Parque del Flamenco en enero del 2021. La actuación cuenta con una inversión de 267.000 euros. Dispone de 105.000 metros cuadrados de superficie (más de 10 hectáreas) y es la zona que en su día se eligió para construir la ciudad deportiva del Córdoba CF, es decir, la que está más próxima al Hipercor y San Rafael de la Albaida.

Está previsto que se ejecute un circuito de atletismo, caminos y la plantación de arbolado, que debía haberse iniciado hace meses, pero que comenzó finalmente en diciembre. En concreto, el Ayuntamiento está plantando 500 árboles de especies autóctonas como el algarrobo, el fresno, el pino y la encina. Además, la Junta de Andalucía ha donado otros 200 ejemplares y la empresa cordobesa Fertinyect sembró otro centenar con motivo de su 30 aniversario. Esta semana se preparará el terreno para poder hidrosembrar la pradera rematando el riego por goteo y la conexión a la red general. Se prevé su finalización a finales de enero, según fuentes de Urbanismo.

El Parque del Flamenco cuenta ya con los senderos delimitados y se han llevado a cabo las labores de desbroce y limpieza. De esta primera fase solo queda la instalación de la pradera y un sistema de riego por goteo. Queda pendiente para una segunda fase del proyecto la instalación de la iluminación y el mobiliario urbano, que irán de la mano del proyecto a ejecutar en el Parque de la Arruzafilla previsto para este año.

Parque del patriarca: Un nuevo parque periurbano

El parque periurbano de Los Villares era hasta ahora el único de sus características en Córdoba, pero tras años de litigio, el pasado mes de noviembre dieron comienzo las obras para convertir El Patriarca en un nuevo parque periurbano. La Gerencia Municipal de Urbanismo impulsa esta obra que lleva a cabo la empresa Construcciones Glesa, con un precio de licitación de 444.213 euros y un plazo de medio año de ejecución. El proyecto ha sido financiado con fondos europeos dentro del programa Edusi, mientras que el Ayuntamiento ha aportado 120.000 euros más. Las obras están consistiendo en señalizar el espacio y vallarlo, definir los senderos, plantar 400 árboles y 350 arbustos de especies como el quejigo, alcornoque, fresno, almez, álamos y taraje. Además se están llevando a cabo trabajos de silvicultura y tareas contra la erosión por escorrentía y a favor de la infiltración hídrica en el terreno de aguas pluviales. El parque dispondrá de un espacio de estancia de 2.690 metros cuadrados, en el que se colocará mobiliario urbano (banco tipo pic-nic y papeleras rústicas) y en el que podrán realizarse peroles.

Parque de La Asomadilla: Un referente desde 2007

Con una superficie de 27 hectáreas (el segundo más grande de Andalucía), se inauguró en el 2007, costó algo más de 5 millones y muchos años de trabas administrativas. Desde entonces, su gestión ha sido un referente y en el 2010 recibió una mención especial de los premios de la Fundación Biodiversidad por su elevado carácter social e integrador.

Parque de Levante: Plantando árboles con colectivos sociales

Después de 30 años de demandas vecinales y esfuerzos municipales, en el Parque de Levante se ha concluido parte del proyecto que se inició en noviembre del 2020 y que ha incluido la plantación de 1.069 especies arbóreas en 150.000 metros cuadrados. En la plantación han participado escolares, clubes deportivos como el de baloncesto Ciudad de Córdoba y la asociación de vecinos. Esta fase, que no ha sido la primera en este parque, en el que se han sucedido varias desde que se retomaron las obras paradas hace más de una década, ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros y la obra la ha acometiendo la empresa Trafisa Construcción y Medio Ambiente. Esta fase del proyecto, sufragada en un 80% con los fondos europeos del programa Edusi, se ha ceñido a las 15 hectáreas de la parte central. En el anterior mandato se acometió una red de riego y del camino central.

El parque está planteado como una dehesa multiespecie (no solo con encinas si no con algarrobos, pinos piñoneros o almezos), que se abastecerá de agua para el riego de una forma no extractiva. Se hará con aguas superficiales que llegan al parque a través de un venero de la Sierra que se desvió por la construcción de la autovía. Ahora el agua del venero se recogerá en un aljibe con capacidad para 1,5 millones de metros cúbicos. Cuando por el estío sea insuficiente, se contará con la colaboración de la Comunidad de Regantes, que cederá agua.

El martes estarán listos los 70 últimos árboles de reposición, ya que ha habido que plantar nuevos porque se habían secado, y se iniciará la siembra de la pradera, que debe estar lista el 10 de febrero. También se han repuesto algunas de las 36 farolas solares instaladas que habían sido pasto del vandalismo. Asimismo, Urbanismo, Infraestructuras y la empresa municipal Sadeco han habilitando una conexión a través de la calle Arcos de la Frontera al parque para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente. En fases posteriores está prevista la colocación de juegos infantiles y circuitos deportivos (se está en contacto con disciplinas como el pumtrak o el skate), mobiliario urbano y fuentes, así como transformar en zona verde dos bolsas de suelo junto al recinto actual: la del Molino de los Ciegos (que limita al norte con la N-432 y al sur con las vías del tren) y la ubicada entre la Vereda de la Alcaidía, la variante CO-31, Carlos III y Fátima.