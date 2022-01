La cantidad de bajas laborales que está provocando el coronavirus, especialmente la variante Ómicron, está causando más de un quebradero a las empresas. Y lo hace a todas por igual, a las privadas y a las públicas, a las más grandes y a las más pequeñas. La mayoría de negocios y empresas consultados por este periódico refieren que una de las principales molestias tiene que ver con el procedimiento administrativo para informar de estas bajas, y también de las altas. A pesar de que la Junta de Andalucía ha habilitado un sistema para agilizar el proceso, lo cierto es que los servicios médicos del SAS tienen que cumplimentar el formulario para que estas bajas sean efectivas.

Los trabajadores pueden gestionar ellos mismos su baja a través de la app de Salud Responde o por teléfono. Esto agiliza el procedimiento, pero al haber tal cantidad de solicitudes se genera un cuello de botella obvio. Aunque la Junta no ha actualizado los datos hasta la fecha más reciente, hay cifras con las que poder hacerse una idea. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) refirió que en Córdoba se produjeron durante el mes de diciembre 7.044 bajas, que suponían una subida de más de un 1.000% con respecto al mes anterior. ¿Qué hacen las empresas frente a esta situación?

Sector público. Agarrados al teletrabajo

El teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, explica que la tramitación de todos los procedimientos de bajas ha sido un "lío continuo" hasta que la Junta ha facilitado el sistema. Jordano calcula que en el Ayuntamiento (sin contar empresas municipales ni organismos autónomos) hay ahora unos 38 trabajadores de baja. De momento, el trabajo se saca adelante porque esas contingencias no se dan en un único área. "Haría daño que en un equipo de cinco personas, tres estuvieran de baja", reconoce Jordano. El delegado de Recursos Humanos sí reconoce que se pueden dar "descuadres" de personal, pero es algo que dura siete días (el tiempo de cuarentena que tiene que guardar ahora un contagiado por covid). Además, en aquellos puestos que así lo permiten, como son los de oficina, se ha optado por el teletrabajo siempre que el positivo no presente síntomas y pueda trabajar sin problema, condición a la que también pueden optar, por ejemplo, aquellos padres o madres cuyos hijos se hayan contagiado. No es posible teletrabajar, claro está, en áreas como la de Seguridad, donde se emplean bomberos o policías.

Las competencias de seguridad también las tiene el cuerpo de la Guardia Civil. Desde el Instituto Armado confirman que, en estos momentos, el servicio se está dando sin problema y "no se están notando mucho las bajas". Eso sí, la Guardia Civil cuenta con un plan de contingencias a nivel nacional si se dieran problemas de este tipo.

Otra administración pública, la Diputación de Córdoba, relata las claves para atajar las bajas que se dan. En este caso, en la institución provincial, durante la sexta ola se ha producido un centenar de notificaciones (que no de bajas) relativas a casos covid, siendo 57 los casos confirmados y 43 contactos estrechos. Para estos casos, desde la Diputación explican que los contactos estrechos teletrabajan siempre que es posible y, cuando no lo es, se les da una mascarilla FFP2 siguiendo la normativa vigente por el Ministerio de Sanidad hasta cumplimentar los diez días posteriores al contacto.

Hostelería. 'Tirando' de empresas de trabajo temporal

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, reconoce que, en estos momentos, "es raro el día que no llama alguien diciendo que tiene el covid". Esto obliga a los negocios de hostelería a buscar soluciones, aunque no siempre se encuentran y, además, no es lo mismo una empresa con muchos trabajadores, como puede ser una de cátering, que un bar pequeño. En cualquier caso, De la Torre explica que ahora mismo las sustituciones de camareros se hacen a través de empresas de trabajo temporal (ETT) donde por ahora hay trabajadores disponibles por ser temporada baja. La solución es sencilla en el caso del personal de sala, pero bastante más complicada para las cocinas. Y es que, explica De la Torre, en las cocinas se precisa de conocer a fondo la carta de cada restaurante y cómo se hacen las cosas y no saldría a cuenta formar a alguien cuando la bajas duran como mucho una semana.

Transportistas. Camiones sin salir y paquetes sin entregar

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, diferencia en el sector de los transportes entre empresas que tienen coches propios y autónomos que viajan con su camión. En el caso de empresas con coches propios, Aranda manifiesta que se intentan buscar conductores que sustituyan a los que están de baja. El problema, recuerda, es que en una situación normal ya hacen falta transportistas, por lo que encontrarlos para periodos tan cortos es una tarea casi imposible. En cuanto a aquellos camioneros que son autónomos y trabajan con su propio vehículo, no les queda otra que no trabajar. Esto supone que haya jornadas en las que ciertos camiones no circulan y, por lo tanto, hay mercancías cuya entrega no es posible de ejecutar.

Frío industrial. Reorganización cada mañana

El presidente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), Joaquín Alberto Peñalver, apunta que el número de bajas dentro del sector del frío industrial no es ahora mismo "disparatado", pero sí admite que existe un "goteo constante" de bajas. Esto obliga a las empresas a reorganizar el trabajo prácticamente cada mañana teniendo en cuenta el número de trabajadores y el puesto de los mismos. Además, apenas existe la opción de buscar cómo cubrir unas bajas que son "cortas" y que se relacionan con puestos industriales muy especializados y que requieren de una formación muy concreta. Ocurre en la industria, no solo en la del frío industrial, que los puestos de oficina sí pueden cubrirse teletrabajando, pero la mano de obra, la que está en la cadena de montaje, se pierde si hay una baja. Peñalver señala que la producción no se ha visto totalmente paralizada en ninguna de las empresas que forman la asociación, pero sí se ven obligadas a hacer esas reestructuraciones "cada mañana" porque "estás expuesto a que haya bajas de un día para otro". Peñalver informa además de que el sector pedirá una reunión con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para intentar pedir alGobierno central que bonifique, al menos, parte de las bajas laborales. Y es que, según explica el presidente de AFAR, ahora los empresarios están asumiendo "el 100%" de esas bajas, lo que supone que si diez trabajadores se dan de baja durante siete días hay que dar la cobertura completa desde la propia empresa.

Comercio. Un sector de pymes y autónomos

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos están expuestos a paralizar su actividad si se dan varios casos de covid en los negocios (como ocurre, por ejemplo, en el ya citado sector de los transportistas). Precisamente, pymes y autónomos forman el grueso del sector del comercio. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, apunta que se han dado casos de empresas que "directamente han tenido que cerrar" por que todos los de la empresa se han contagiado o han sido contactos estrechos. Con ello, el sector desea una mejora de la situación para trabajar con tranquilidad.