La regulación del precio del los test de antígenos para detectar el coronavirus, que desde este sábado se venden al precio único de 2,94 euros, no ha supuesto en Córdoba un aumento de la demanda de estas pruebas, según las farmacias de la ciudad consultadas por este periódico, cuyos responsables aseguran que la venta ha sido la misma de estos días pasados o, incluso, menos. "Ayer viernes sí hubo bastante gente pidiéndolos", declara la responsable de una farmacia ubicada en Las Tendillas, ya que muchos clientes no han querido esperar a hoy y asegurarse de no estar contagiados de covid ante las actividades propias del fin de semana.

"Se han seguido vendiendo bastantes, pero no más que en estos últimos días", ha señalado Rafael Lozano, de la farmacia El Globo, en la calle Alfonso XIII, que ha asegurado que el "usuario ha recibido con alegría esta bajada de precios". La misma impresión es la de la farmacia del licenciado Carlos Jiménez, en el Realejo. Allí, Elena Lillo asegura que “se han vendido muchos, pero también lo hicimos ayer, aunque a algunos que no les urgía comprarlos se han esperado hasta hoy”, como en el caso de Rosa, una madre de tres hijos que han pasado la cuarentena y, de cara a la vuelta al colegio el próximo lunes, quería asegurarse de que ya estaban libres del virus. "Además de los clientes que los piden para comprobar si tienen el virus, también ha crecido la demanda para los que lo han pasado y quieren asegurarse que ya no lo tienen", continúa la farmacéutica. Las farmacias de Córdoba empezarán a vender los test de antígenos a 2,94 euros este sábado A muchas de estas farmacias la norma los ha sorprendido con un estoc de estas pruebas, que ahora tendrán que vender más baratas. “Ese el riesgo que hay que correr”, continúa Lozano, que subraya que "es una orden y hay que cumplirla” y también se muestra satisfecho ante esta medida, destacando que para las personas sin recursos y vulnerables estas pruebas "deberían ser gratis, como lo fueron en su día las mascarillas". Por su parte, Lillo, cuyo establecimiento tiene un pequeño stock de esas pruebas, lamenta que "las farmacias tengan que asumir vender por debajo de los que lo hemos comprado". No es el caso del establecimiento de Cristo de Gracia, donde han sido “precavidos” y apenas tienen almacenados test de antígenos. “Ha habido tanta especulación con los precios que nosotros no quisimos abastecernos hasta ver qué pasaba”, asegura el dependiente de esta farmacia, que señala que el lunes recibirá una nueva remesa de pruebas. Y lo mismo sucede en una de las farmacias de la calle Sagunto, donde tampoco han notado una mayor demanda de estas pruebas por el hecho de que, desde este sábado, sean más asequibles.