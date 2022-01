La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, lamenta que el alcalde de la ciudad no haya hecho "absolutamente nada" en la ronda del Marrubial, cuya remodelación en una segunda fase está pendiente desde 2019. La edil socialista, que ha acudido a la zona acompañada de vecinos y representantes del consejo de distrito Sureste, considera que José María Bellido se está plegando a los intereses de la Junta de Andalucía para no avanzar en la segunda fase de remodelación del Marrubial, ya que la administración andaluza no tiene presupuestos para el 2022 ni partida económica para esta reforma que asciende a 2,3 millones.

